Рівень води впав на кілька метрів. Дніпро у Запоріжжі міліє вражаючими темпами (відео)

Ще 5 років назад такого не було

У річці Дніпро в Запоріжжі сильно впав рівень води. Це добре демонструє різниця між сучасним відео та знятим 5 років назад.

Місцеві канали вже публікують у мережі ролик, де видно, що рівень води біля причалу знизився на кілька метрів. Враховуючи той факт, що у травні 2025 року було чимало дощів, а спека ще не почалась, це свідчить про значні зміни.

"Як пішла вода у Запоріжжі. По центру Дніпра новий півострів вже зазеленів. А біля стовпів причалу на набережній вже облаштувалися рибалки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з відео, вода настільки сильно відступила, що видно не просто опори причалу, адже біля них фактично утворився новий пляж. Білий пісок та водорослі залишились просто неба, адже Дніпро відступило. І такі разючі зміни виникли за короткий час.

Ще 5 років назад у 2020 році, як видно на відео, вода сягала майже верху причалу, усі опори були занурені у річку. Ба більше рибалки рибалили не зі сторони берега, а прямо з причалу. Під час повноводності Дніпра біля набережної не утворювався новий пляж, як зараз.

Водночас точних даних, чому ж вода у річці так стрімко опустилась немає. Проте є думка, що на рівень міг вплинути підрив Каховської ГЕС у 2023 та спустошення водосховища.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі популярне місце для відпочинку з водою зникає на очах.