Уровень воды упал на несколько метров. Днепр в Запорожье мелеет поразительными темпами (видео)

Еще 5 лет назад такого не было

В реке Днепр в Запорожье сильно упал уровень воды. Это хорошо демонстрирует разница между современным видео и снятым 5 лет назад.

Местные каналы уже публикуют в сети ролик, где видно, что уровень воды у причала снизился на несколько метров. Учитывая тот факт, что в мае 2025 было немало дождей, а жара еще не началась, это свидетельствует о значительных изменениях.

"Как ушла вода в Запорожье. По центру Днепра новый полуостров уже зазеленел. А у столбов причала на набережной уже обосновались рыбаки", — говорится в сообщении.

Согласно видео, вода настолько сильно отступила, что видны не просто опоры причала, ведь возле них фактически образовался новый пляж. Белый песок и водоросли остались под открытым небом, ведь Днепр отступил. И такие поразительные изменения возникли за короткое время.

Еще 5 лет назад в 2020 году, как видно на видео, вода достигала почти верха причала, все опоры были погружены в реку. Больше того рыбаки рыбачили не со стороны берега, а прямо с причала. Во время полноводности Днепра у набережной не образовывался новый пляж, как сейчас.

В то же время точных данных, почему вода в реке так стремительно опустилась нет. Однако есть мнение, что на уровень мог повлиять подрыв Каховской ГЭС в 2023 и опустошение водохранилища.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье популярное место отдыха с водой исчезает на глазах.