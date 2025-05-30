В Запорожье блогершу во время стрима побили советским ремнем (фото, видео)

Неизвестный мужчина несколько раз ударил женщину

В Запорожье неизвестный мужчина напал на женщину, когда она снимала видео. Нападающий несколько раз ударил блогершу ремнем с советской звездой.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что инцидент якобы произошел в четверг, 29 мая вечером.

"Вчера неизвестный мужчина во время стрима на "Радуге" побил ремнем запорожскую блогершу", — пишут в сети.

Известно, что конфликт помогли остановить заступившиеся за женщину прохожие. Впоследствии блогерша вызвала полицию, а также продемонстрировала следы от ударов. На фото женщина показала и ремень, которым ее ударили. Оказалось, это советский кожаный ремень с большой бляхой со звездой.

Пользователи в сети предположили, что вероятнее всего мужчине не понравилась либо песня под которую танцевала женщина, либо он был в своем уме. Заметим, что на видео звучит украинский трек, однако некоторые писали, что его могли добавить на монтаже. Также люди обратили внимание, что мужчина был одет будто в военную советскую униформу, ведь имел пиджак и берет оливкового цвета.

Были и пользователи, которые допустили, что это было сделано специально, чтобы привлечь внимание к блогерше. В то же время полиция пока не комментировала ситуацию.

Напомним, недавно в Запорожье разгорелся сильный скандал из-за камеры видеонаблюдения в кабинете УЗИ в роддоме. Оказалось, что это был муляж, который установили еще давно, чтобы "следить" за лекарством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блогеры показали "интимное" место в Запорожье. Оно стало известно после подрыва Каховской ГЭС.