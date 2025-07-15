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Від розваг та відпочинку до житла та роботи: як живе Запоріжжя під час війни

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як зараз живе Запоріжжя Новина оновлена 15 липня 2025, 15:58
Як зараз живе Запоріжжя. Фото Колаж "Телеграфу"

Один явний мінус у місті все ж таки виділити можна

Запоріжжя — прифронтове місто, яке регулярно опиняється під обстрілами супротивника з початку повномасштабної війни. Незважаючи на весь тягар ситуації, люди тут намагаються жити у своєму ритмі. Життя у місті не зупинилося: працюють заклади, салони краси, доставки їжі, ходить транспорт, а також є безліч розваг та варіантів для відпочинку.

"Телеграф" детально розповідає, як зараз живеться у Запоріжжі і чи є якісь значні зміни порівняно з довоєнним часом.

Для цього матеріалу ми використовували спостереження наших колег із Запоріжжя та інформацію з відкритих джерел.

Транспорт

З громадським транспортом у місті є одна важлива проблема — виїхати після, наприклад, 20:00 та ще й у віддалені райони, завдання нелегке. З великою ймовірністю маршрутку чи автобус доведеться чекати на зупинці тривалий час. Проспектом проїхати ввечері — не проблема.

При цьому нещодавно голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров анонсував, що проблему з нестачею транспорту в місті мають намір вирішувати.

"Якщо в Запоріжжі 50 автобусів щодня виходять на рейси, то наша мета до кінця року — щоб ще щонайменше 50 виходило на рейси центральними маршрутами для сполучення з віддаленими районами, починаючи з Хортицького, закінчуючи Шевченківським", — говорив голова ЗОВА.

Розваги

Знайти собі розвагу в Запоріжжі не складе жодних труднощів. У місті працюють квест-кімнати, боулінг, заклади з настільними іграми, клуб віртуальної реальності, кімната "гніву" та інше.

Квест-кімнати у Запоріжжі
У Запоріжжі працюють квест-руми

Працюють у Запоріжжі та кінотеатри.

Кінотеатр Довженка у Запоріжжі — що подивитись
Що зараз показують у кінотеатрі Довженка Запоріжжя

Є можливість відвідати театри.

Театр Магара у Запоріжжі
Що зараз показують у театрі Магара у Запоріжжі

Працює й Запорізька обласна філармонія.

Концертний зал імені Глінки у Запоріжжі — що подивитись
Що зараз відбувається у концертному залі ім. Глінки

А якщо хочеться активніших розваг, то можна сходити на атракціони в Дубовому гаю.

На території парку є такі атракціони: — "лебеді", автодром, "шторм", "манеж", тири, лабіринти, батут, магнітна рибалка, дитячі машинки та віртуальні атракціони. Проте працюють не всі з них.

Дубовий гай у Запоріжжі — які є атракціони, ціни
Атракціони в Дубовому гаю. Фото: Inform.zp.ua
Дубовий гай у Запоріжжі — які є атракціони, ціни
Атракціони у Дубовому гаю, ціни. Фото: Inform.zp.ua

Доступний у місті також такий вид розваг як картинг. Десять хвилин коштуватимуть 500 гривень, а 30 хвилин — 1300 гривень.

Картинг у Запоріжжі — скільки коштує
Ціни на картинг у Запоріжжі

Можна замовити прогулянку квадроциклами. Їх проводять по пересіченій місцевості у Запоріжжі. Вартість стартує від 1000 гривень за годину.

Скільки коштують прогулянки на квадроциклах у Запоріжжі
Прогулянки на квадроциклах у Запоріжжі

Відпочинок

У місті відкриті бази відпочинку, де можна провести час на березі річки Дніпро або біля басейну. Затишні будиночки з альтанками — саме те, що обирають багато городян для відпочинку у вихідні.

Бази відпочинку у Запоріжжі у 2025 році
Деякі бази відпочинку у Запоріжжі

На карті міста позначено скільки зараз є баз відпочинку в Запоріжжі, де можна провести відпочинок.

Бази відпочинку у Запоріжжі у 2025 році на карті
Бази відпочинку у Запоріжжі на карті

Також можна відвідати пляжний комплекс Pool&Beach.

Pool&Beach у Запоріжжі — де знаходиться
Pool&Beach у Запоріжжі

В одному з районів відкрито Аквацентр "Кон-Тікі", де можна провести час і позасмагати біля басейну.

Аквацентр "Кон-Тікі" — де знаходиться
Аквацентр "Кон-Тікі"

Робота

З роботою у місті зараз проблем немає, оскільки бізнес продовжує працювати і робочі місця постійно з’являються. Нині в Запоріжжі необхідні люди на різні посади.

На сайті Work.ua зараз відкрито 128 вакансій.

Ми зібрали деякі із запропонованих робіт із різними зарплатами та сферами діяльності.

Яка робота зараз є в Запоріжжі — вакансії
Запропоновані вакансії на Work.ua

Середня зарплата у місті зараз становить 20 тисяч гривень.

Яка середня зарплата у Запоріжжі у 2025 році
Середня зарплата у Запоріжжі

Житло

У цьому розділі розповімо про ціни на оренду житла в Запоріжжі та про вартість купівлі квартири.

Зняти квартиру можна від 1000 гривень за місяць. Все залежить від розташування та умов.

Скільки коштує зняти квартиру в Запоріжжі
Оренда квартир у Запоріжжі. Мінімальна ціна
Скільки коштує зняти квартиру в Запоріжжі
Оренда квартир у Запоріжжі. Мінімальна ціна

У середньому ціновому сегменті оренда квартири коштуватиме близько 10 тисяч гривень. В цьому випадку ціна залежить від району та облаштування житла.

Скільки коштує зняти квартиру в Запоріжжі
Оренда квартир у Запоріжжі.

Водночас можна знайти деякі варіанти квартир, які здають по 30 тисяч гривень на місяць.

Скільки коштує зняти квартиру в Запоріжжі
Оренда квартир у Запоріжжі. Максимальна ціна

На карті можна подивитися, які ціни на оренду квартир пропонують у місті.

Скільки коштує зняти квартиру в Запоріжжі
Скільки коштує зняти квартиру в Запоріжжі

На ринку нерухомості зараз є велика кількість пропозицій із продажу квартир.

Ціни на однокімнатні квартири стартують від 8 тисяч доларів і сягають 100 тисяч доларів.

Скільки коштує купити однокімнатну квартиру в Запоріжжі
Мінімальна ціна на однокімнатні квартири у Запоріжжі.
Скільки коштує купити однокімнатну квартиру в Запоріжжі
Максимальна ціна на однокімнатну квартиру у Запоріжжі

Вартість двокімнатних квартир стартує від 9500 доларів і доходить до 225 тисяч доларів.

Скільки коштує купити двокімнатну квартиру в Запоріжжі
Мінімальна ціна на двокімнатні квартири у Запоріжжі.
Скільки коштує купити двокімнатну квартиру в Запоріжжі
Максимальна ціна на двокімнатні квартири у Запоріжжі.

Трикімнатні квартири продають починаючи від 12 500 доларів до 165 тисяч доларів.

Скільки коштує купити трикімнатну квартиру в Запоріжжі
Мінімальна ціна на трикімнатні квартири у Запоріжжі
Скільки коштує купити трикімнатну квартиру в Запоріжжі
Максимальна ціна на трикімнатні квартири у Запоріжжі.

Чотирикімнатні (і більше) квартири у продажу від 12 500 доларів до 295 тисяч доларів.

Скільки коштує купити чотирикімнатну квартиру в Запоріжжі
Мінімальна ціна на чотирикімнатні + квартири у Запоріжжі
Скільки коштує купити чотирикімнатну квартиру в Запоріжжі
Максимальна ціна на чотирикімнатні квартири в Запоріжжі.

На карті можна переглянути ціни на квартири у всіх районах Запоріжжя.

Скільки коштує купити квартиру в Запоріжжі
Ціни на квартирі на карті

Думка про життя у Запоріжжі

Щоб підсумувати матеріал, "Телеграф" вирішив від імені своїх співробітників, які проживають у Запоріжжі, розповісти думку про це місто та життя у ньому.

Наші колеги кажуть, що Запоріжжя, як і раніше, залишається прекрасним і зручним містом. У ньому буквально все необхідне для комфортного життя. У кожному районі є зони відпочинку, супермаркети, аптеки, магазини, ринки та свої розваги.

Бізнес у місті продовжує розвиватися і час від часу відкривається щось нове: кав’ярні, кафе, студії, салони краси, супермаркети, пекарні тощо.

Попри повномасштабну війну, в місті регулярно облагороджують території та займаються облаштуванням нових зон для відпочинку.

З мінусів можна назвати проблеми із транспортом. Адже ввечері виїхати з центру до віддалених районів — це ще завдання із зірочкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заборонений пляж став улюбленим для городян у Запоріжжі.

Теги:
#Розваги #Запоріжжя #Війна #Траспорт