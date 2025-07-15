Від розваг та відпочинку до житла та роботи: як живе Запоріжжя під час війни

Один явний мінус у місті все ж таки виділити можна

Запоріжжя — прифронтове місто, яке регулярно опиняється під обстрілами супротивника з початку повномасштабної війни. Незважаючи на весь тягар ситуації, люди тут намагаються жити у своєму ритмі. Життя у місті не зупинилося: працюють заклади, салони краси, доставки їжі, ходить транспорт, а також є безліч розваг та варіантів для відпочинку.

"Телеграф" детально розповідає, як зараз живеться у Запоріжжі і чи є якісь значні зміни порівняно з довоєнним часом.

Для цього матеріалу ми використовували спостереження наших колег із Запоріжжя та інформацію з відкритих джерел.

Транспорт

З громадським транспортом у місті є одна важлива проблема — виїхати після, наприклад, 20:00 та ще й у віддалені райони, завдання нелегке. З великою ймовірністю маршрутку чи автобус доведеться чекати на зупинці тривалий час. Проспектом проїхати ввечері — не проблема.

При цьому нещодавно голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров анонсував, що проблему з нестачею транспорту в місті мають намір вирішувати.

"Якщо в Запоріжжі 50 автобусів щодня виходять на рейси, то наша мета до кінця року — щоб ще щонайменше 50 виходило на рейси центральними маршрутами для сполучення з віддаленими районами, починаючи з Хортицького, закінчуючи Шевченківським", — говорив голова ЗОВА.

Розваги

Знайти собі розвагу в Запоріжжі не складе жодних труднощів. У місті працюють квест-кімнати, боулінг, заклади з настільними іграми, клуб віртуальної реальності, кімната "гніву" та інше.

У Запоріжжі працюють квест-руми

Працюють у Запоріжжі та кінотеатри.

Що зараз показують у кінотеатрі Довженка Запоріжжя

Є можливість відвідати театри.

Що зараз показують у театрі Магара у Запоріжжі

Працює й Запорізька обласна філармонія.

Що зараз відбувається у концертному залі ім. Глінки

А якщо хочеться активніших розваг, то можна сходити на атракціони в Дубовому гаю.

На території парку є такі атракціони: — "лебеді", автодром, "шторм", "манеж", тири, лабіринти, батут, магнітна рибалка, дитячі машинки та віртуальні атракціони. Проте працюють не всі з них.

Атракціони в Дубовому гаю. Фото: Inform.zp.ua

Атракціони у Дубовому гаю, ціни. Фото: Inform.zp.ua

Доступний у місті також такий вид розваг як картинг. Десять хвилин коштуватимуть 500 гривень, а 30 хвилин — 1300 гривень.

Ціни на картинг у Запоріжжі

Можна замовити прогулянку квадроциклами. Їх проводять по пересіченій місцевості у Запоріжжі. Вартість стартує від 1000 гривень за годину.

Прогулянки на квадроциклах у Запоріжжі

Відпочинок

У місті відкриті бази відпочинку, де можна провести час на березі річки Дніпро або біля басейну. Затишні будиночки з альтанками — саме те, що обирають багато городян для відпочинку у вихідні.

Деякі бази відпочинку у Запоріжжі

На карті міста позначено скільки зараз є баз відпочинку в Запоріжжі, де можна провести відпочинок.

Бази відпочинку у Запоріжжі на карті

Також можна відвідати пляжний комплекс Pool&Beach.

Pool&Beach у Запоріжжі

В одному з районів відкрито Аквацентр "Кон-Тікі", де можна провести час і позасмагати біля басейну.

Аквацентр "Кон-Тікі"

Робота

З роботою у місті зараз проблем немає, оскільки бізнес продовжує працювати і робочі місця постійно з’являються. Нині в Запоріжжі необхідні люди на різні посади.

На сайті Work.ua зараз відкрито 128 вакансій.

Ми зібрали деякі із запропонованих робіт із різними зарплатами та сферами діяльності.

Запропоновані вакансії на Work.ua

Середня зарплата у місті зараз становить 20 тисяч гривень.

Середня зарплата у Запоріжжі

Житло

У цьому розділі розповімо про ціни на оренду житла в Запоріжжі та про вартість купівлі квартири.

Зняти квартиру можна від 1000 гривень за місяць. Все залежить від розташування та умов.

Оренда квартир у Запоріжжі. Мінімальна ціна

Оренда квартир у Запоріжжі. Мінімальна ціна

У середньому ціновому сегменті оренда квартири коштуватиме близько 10 тисяч гривень. В цьому випадку ціна залежить від району та облаштування житла.

Оренда квартир у Запоріжжі.

Водночас можна знайти деякі варіанти квартир, які здають по 30 тисяч гривень на місяць.

Оренда квартир у Запоріжжі. Максимальна ціна

На карті можна подивитися, які ціни на оренду квартир пропонують у місті.

Скільки коштує зняти квартиру в Запоріжжі

На ринку нерухомості зараз є велика кількість пропозицій із продажу квартир.

Ціни на однокімнатні квартири стартують від 8 тисяч доларів і сягають 100 тисяч доларів.

Мінімальна ціна на однокімнатні квартири у Запоріжжі.

Максимальна ціна на однокімнатну квартиру у Запоріжжі

Вартість двокімнатних квартир стартує від 9500 доларів і доходить до 225 тисяч доларів.

Мінімальна ціна на двокімнатні квартири у Запоріжжі.

Максимальна ціна на двокімнатні квартири у Запоріжжі.

Трикімнатні квартири продають починаючи від 12 500 доларів до 165 тисяч доларів.

Мінімальна ціна на трикімнатні квартири у Запоріжжі

Максимальна ціна на трикімнатні квартири у Запоріжжі.

Чотирикімнатні (і більше) квартири у продажу від 12 500 доларів до 295 тисяч доларів.

Мінімальна ціна на чотирикімнатні + квартири у Запоріжжі

Максимальна ціна на чотирикімнатні квартири в Запоріжжі.

На карті можна переглянути ціни на квартири у всіх районах Запоріжжя.

Ціни на квартирі на карті

Думка про життя у Запоріжжі

Щоб підсумувати матеріал, "Телеграф" вирішив від імені своїх співробітників, які проживають у Запоріжжі, розповісти думку про це місто та життя у ньому.

Наші колеги кажуть, що Запоріжжя, як і раніше, залишається прекрасним і зручним містом. У ньому буквально все необхідне для комфортного життя. У кожному районі є зони відпочинку, супермаркети, аптеки, магазини, ринки та свої розваги.

Бізнес у місті продовжує розвиватися і час від часу відкривається щось нове: кав’ярні, кафе, студії, салони краси, супермаркети, пекарні тощо.

Попри повномасштабну війну, в місті регулярно облагороджують території та займаються облаштуванням нових зон для відпочинку.

З мінусів можна назвати проблеми із транспортом. Адже ввечері виїхати з центру до віддалених районів — це ще завдання із зірочкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заборонений пляж став улюбленим для городян у Запоріжжі.