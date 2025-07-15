От развлечений и отдыха до жилья и работы: как живет Запорожье во время войны

Один явный минус в городе все же выделить можно

Запорожье — прифронтовой город, который регулярно оказывается под обстрелами противника с начала полномасштабной войны. Несмотря на всю тяжесть ситуации, люди здесь пытаются жить в своем ритме. Жизнь в городе не остановилась: работают заведения, салоны красоты, доставки еды, ходит транспорт, а также есть масса развлечений и вариантов для отдыха.

"Телеграф" детально рассказывает, как сейчас живется в Запорожье и есть ли какие-нибудь значительные изменения в сравнении с довоенным временем.

Для этого материала мы использовали наблюдения наших коллег из Запорожья, а также информацию из открытых источников.

Транспорт

С общественным транспортом в городе есть одна важная проблема — уехать после, например, 20:00 да еще и в отдаленные районы, задача не из легких. С большой вероятностью маршрутку или автобус придется прождать на остановке длительное время. По проспекту проехать вечером — не проблема.

При этом, не так давно глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров анонсировал, что проблему с нехваткой транспорта в городе намерены решать.

"Если в Запорожье 50 автобусов ежедневно выходят на рейсы, то наша цель до конца года — чтобы еще по меньшей мере 50 выходило на рейсы по центральным маршрутам для сообщения с отдаленными районами, начиная с Хортицкого, заканчивая Шевченковским", — говорил глава ЗОВА.

Развлечения

Найти себе развлечение в Запорожье не составит никакого труда. В городе работают квест-комнаты, боулинг, заведения с настольными играми, клуб виртуальной реальности, комната "гнева" и прочее.

В Запорожье работают квест-румы

Работают в Запорожье и кинотеатры.

Что сейчас показывают в кинотеатре Довженко Запорожье

Есть возможность посетить театры.

Что сейчас показывают в театре Магара в Запорожье

Работает и Запорожская областная филармония.

Что сейчас проходит в концертном зале им. Глинки

А если хочется более активных развлечений, то можно сходить на аттракционы в Дубовой роще.

На территории парка есть следующие аттракционы: – "лебеди", автодром, "шторм", "манеж", тиры, лабиринты, батут, магнитная рыбалка, детские машинки и виртуальные аттракционы. Однако работают не все из них.

Аттракционы в Дубовой роще. Фото: Inform.zp.ua

Аттракционы в Дубовой роще, цены. Фото: Inform.zp.ua

Доступен в городе также такой вид развлечений как картинг. Десять минут обойдутся в 500 гривен, а 30 минут — в 1300 гривен.

Цены на картинг в Запорожье

Можно заказать прогулку на квадроциклах. Их проводят по пересеченной местности в Запорожье. Стоимость стартует от 1000 гривен за один час.

Прогулки на квадроциклах в Запорожье

Отдых

В городе открыты базы отдыха, где можно провести время на берегу реки Днепр или у бассейна. Уютные домики с беседками — именно то, что выбирают многие горожане для отдыха по выходным.

Некоторые базы отдыха в Запорожье

На карте города обозначено, сколько сейчас есть баз отдыха в Запорожье, где можно провести отдых.

Базы отдыха в Запорожье на карте

Также можно посетить пляжно-развлекательный комплекс Pool&Beach.

Pool&Beach в Запорожье

В одном из районов открыт Аквацентр "Кон-Тікі", где можно провести время и позагорать у бассейна.

Аквацентр "Кон-Тікі"

Работа

С работой в городе сейчас проблем нет, поскольку бизнес продолжает работать и рабочие места постоянно появляются. В настоящее время в Запорожье необходимы люди на самые разные должности.

На сайте Work.ua сейчас открыто 128 вакансий.

Мы собрали некоторые из предложенных работ с разными зарплатами и сферами деятельности.

Предложенные вакансии на Work.ua

Средняя зарплата в городе сейчас составляет 20 тысяч гривен.

Средняя зарплата в Запорожье

Жилье

В этом разделе расскажем о ценах на аренду жилья в Запорожье и о стоимости на покупку квартиры.

Снять квартиру можно начиная от 1000 гривен за месяц. Все зависит от расположения и условий.

Аренда квартир в Запорожье. Минимальная цена

Аренда квартир в Запорожье. Минимальная цена

В среднем ценовом сегменте аренда квартиры обойдется порядка 10 тысяч гривен. В данном случае цена зависит от района и обустройства жилья.

Аренда квартир в Запорожье. Средняя цена

В то же время можно найти некоторые варианты квартир, которые сдают по 30 тысяч гривен за месяц.

Аренда квартир в Запорожье. Максимальная цена

На карте можно посмотреть, какие цены на аренду квартир предлагают в городе.

Сколько стоит снять квартиру в Запорожье

На рынке недвижимости сейчас есть большое количество предложений по продаже квартир.

Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 8 тысяч долларов и доходят до 100 тысяч долларов.

Минимальная цена на однокомнатные квартиры в Запорожье

Максимальная цена на однокомнатную квартиру в Запорожье

Стоимость двухкомнатных квартир стартует от 9 500 долларов и доходит до 225 тысяч долларов.

Минимальная цена на двухкомнатные квартиры в Запорожье

Максимальная цена на двухкомнатные квартиры в Запорожье

Трехкомнатные квартиры продают начиная от 12 500 долларов до 165 тысяч долларов.

Минимальная цена на трехкомнатные квартиры в Запорожье

Максимальная цена на трехкомнатные квартиры в Запорожье

Четырехкомнатные (и более) квартиры в продаже от 12 500 долларов до 295 тысяч долларов.

Минимальная цена на четырехкомнатные+ квартиры в Запорожье

Максимальная цена на четырехкомнатные+ квартиры в Запорожье

На карте можно посмотреть цены на квартиры во всех районах Запорожья.

Цены на квартире на карте

Мнение о жизни в Запорожье

Чтобы подытожить материал, "Телеграф" решил от лица своих сотрудников, проживающих в Запорожье, рассказать мнение об этом городе и жизни в нем.

Наши коллеги говорят, что Запорожье по-прежнему остается прекрасным и удобным городом. В нем есть буквально все необходимое для комфортной жизни. В каждом районе есть зоны отдыха, супермаркеты, аптеки, магазины, рынки и свои развлечения.

Бизнес в городе продолжает развиваться и время от времени открывается что-то новое: кофейни, кафе, студии, салоны красоты, супермаркеты, пекарни и так далее.

Несмотря на полномасштабную войну, в городе регулярно облагораживают территории и занимаются обустройством новых зон для отдыха.

Из минусов можно назвать проблемы с транспортом. Ведь вечером уехать из центра в отдаленные районы — та еще задача со звездочкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что запретный пляж стал любимым для горожан в Запорожье.