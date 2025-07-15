От развлечений и отдыха до жилья и работы: как живет Запорожье во время войны
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Один явный минус в городе все же выделить можно
Запорожье — прифронтовой город, который регулярно оказывается под обстрелами противника с начала полномасштабной войны. Несмотря на всю тяжесть ситуации, люди здесь пытаются жить в своем ритме. Жизнь в городе не остановилась: работают заведения, салоны красоты, доставки еды, ходит транспорт, а также есть масса развлечений и вариантов для отдыха.
"Телеграф" детально рассказывает, как сейчас живется в Запорожье и есть ли какие-нибудь значительные изменения в сравнении с довоенным временем.
Для этого материала мы использовали наблюдения наших коллег из Запорожья, а также информацию из открытых источников.
Транспорт
С общественным транспортом в городе есть одна важная проблема — уехать после, например, 20:00 да еще и в отдаленные районы, задача не из легких. С большой вероятностью маршрутку или автобус придется прождать на остановке длительное время. По проспекту проехать вечером — не проблема.
При этом, не так давно глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров анонсировал, что проблему с нехваткой транспорта в городе намерены решать.
"Если в Запорожье 50 автобусов ежедневно выходят на рейсы, то наша цель до конца года — чтобы еще по меньшей мере 50 выходило на рейсы по центральным маршрутам для сообщения с отдаленными районами, начиная с Хортицкого, заканчивая Шевченковским", — говорил глава ЗОВА.
Развлечения
Найти себе развлечение в Запорожье не составит никакого труда. В городе работают квест-комнаты, боулинг, заведения с настольными играми, клуб виртуальной реальности, комната "гнева" и прочее.
Работают в Запорожье и кинотеатры.
Есть возможность посетить театры.
Работает и Запорожская областная филармония.
А если хочется более активных развлечений, то можно сходить на аттракционы в Дубовой роще.
На территории парка есть следующие аттракционы: – "лебеди", автодром, "шторм", "манеж", тиры, лабиринты, батут, магнитная рыбалка, детские машинки и виртуальные аттракционы. Однако работают не все из них.
Доступен в городе также такой вид развлечений как картинг. Десять минут обойдутся в 500 гривен, а 30 минут — в 1300 гривен.
Можно заказать прогулку на квадроциклах. Их проводят по пересеченной местности в Запорожье. Стоимость стартует от 1000 гривен за один час.
Отдых
В городе открыты базы отдыха, где можно провести время на берегу реки Днепр или у бассейна. Уютные домики с беседками — именно то, что выбирают многие горожане для отдыха по выходным.
На карте города обозначено, сколько сейчас есть баз отдыха в Запорожье, где можно провести отдых.
Также можно посетить пляжно-развлекательный комплекс Pool&Beach.
В одном из районов открыт Аквацентр "Кон-Тікі", где можно провести время и позагорать у бассейна.
Работа
С работой в городе сейчас проблем нет, поскольку бизнес продолжает работать и рабочие места постоянно появляются. В настоящее время в Запорожье необходимы люди на самые разные должности.
На сайте Work.ua сейчас открыто 128 вакансий.
Мы собрали некоторые из предложенных работ с разными зарплатами и сферами деятельности.
Средняя зарплата в городе сейчас составляет 20 тысяч гривен.
Жилье
В этом разделе расскажем о ценах на аренду жилья в Запорожье и о стоимости на покупку квартиры.
Снять квартиру можно начиная от 1000 гривен за месяц. Все зависит от расположения и условий.
В среднем ценовом сегменте аренда квартиры обойдется порядка 10 тысяч гривен. В данном случае цена зависит от района и обустройства жилья.
В то же время можно найти некоторые варианты квартир, которые сдают по 30 тысяч гривен за месяц.
На карте можно посмотреть, какие цены на аренду квартир предлагают в городе.
На рынке недвижимости сейчас есть большое количество предложений по продаже квартир.
Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 8 тысяч долларов и доходят до 100 тысяч долларов.
Стоимость двухкомнатных квартир стартует от 9 500 долларов и доходит до 225 тысяч долларов.
Трехкомнатные квартиры продают начиная от 12 500 долларов до 165 тысяч долларов.
Четырехкомнатные (и более) квартиры в продаже от 12 500 долларов до 295 тысяч долларов.
На карте можно посмотреть цены на квартиры во всех районах Запорожья.
Мнение о жизни в Запорожье
Чтобы подытожить материал, "Телеграф" решил от лица своих сотрудников, проживающих в Запорожье, рассказать мнение об этом городе и жизни в нем.
Наши коллеги говорят, что Запорожье по-прежнему остается прекрасным и удобным городом. В нем есть буквально все необходимое для комфортной жизни. В каждом районе есть зоны отдыха, супермаркеты, аптеки, магазины, рынки и свои развлечения.
Бизнес в городе продолжает развиваться и время от времени открывается что-то новое: кофейни, кафе, студии, салоны красоты, супермаркеты, пекарни и так далее.
Несмотря на полномасштабную войну, в городе регулярно облагораживают территории и занимаются обустройством новых зон для отдыха.
Из минусов можно назвать проблемы с транспортом. Ведь вечером уехать из центра в отдаленные районы — та еще задача со звездочкой.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что запретный пляж стал любимым для горожан в Запорожье.