Россияне снова обстреляли Запорожье: пылали дома и пропало электричество (фото-видео)

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили ночью, а затем уже сообщили о скоростных ракетах и ударах по городу

Россия в ночь на 15 сентября нанесла по меньшей мере четыре удара по территории Запорожского района. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Он рассказал детали атаки.

В результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение. Горят частные дома. Предварительно, без пострадавших, написал Федоров в телеграмме.

Россия атаковала Запорожье 15 сентября

Разрушенный дом в Запорожье 15 сентября

Дом в Запорожье, атаковавший Россия 15 сентября

Федоров показал, как сейчас смотрятся дома в Кушугумской общине после ночной атаки россиян. Враг нанес по поселку не менее 4 ударов.

Кушугумская поселковая территориальная община расположена в Запорожском районе Запорожской области. Община находится южнее города Запорожья, преимущественно вдоль берегов Каховского водохранилища.

Позже он добавил, что пожар потушен. Также, по словам Федорова, российские войска ночью атаковали и пригород областного центра.

Удар пришелся по территории садового общества. Частично разрушен дом на усадебном участке. По предварительным данным, пострадавших нет, – отметил он.

Следует отметить, что воздушную тревогу в Запорожской области объявили ночью, после этого глава ОВА заявил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области и взрывам.

Обстрел Запорожья — что известно

Российские войска постоянно обстреливают город Запорожье и Запорожскую область. Эти обстрелы являются частью полномасштабной войны России против Украины, продолжающейся с 2022 года.

Поскольку значительная часть Запорожской области была оккупирована российскими войсками в 2022 году, они имеют возможность наносить удары по региону с временно контролируемых территорий, используя различные виды вооружения: