Селена Гомес у білому, Емма Стоун у срібному, Емілі Блант в червоному: найкрасивіші образи актрис на премії SAG Awards (фото)
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Усі красуні Голлівуду зібралися в одному місці – на церемонії кінопремії Гільдії акторів США
Цієї суботи, 24 лютого, у Лос-Анджелесі відбулася 30-та щорічна церемонія кінопремії Гільдії акторів США — Annual Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). На масштабному заході "засвітилися" практично всі знаменитості, кінороботи яких мали шалений успіх у 2023-му і цього року. Однією із запрошених ведучих була актриса Дженніфер Еністон, яка викликала фурор у блискучій сріблястій сукні. Також виступила з промовою Енн Гетевей у розкішному синьому вбранні.
Килимовою доріжкою премії пройшло чимало відомих актрис, кожна з яких хотіла виглядати в цей особливий день найкращим чином. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі 10 найкращих елегантних образів із премії SAG Awards 2024.
Марго Роббі
Брі Ларсон
Пенелопа Круз
Лейтон Містер
Емілі Блант
Голлі Бейлі
Різ Візерспун
Емма Стоун
Раніше "Телеграф" писав, що актриса Емма Стоун у персиковій сукні Louis Vuitton викликала фурор на премії BAFTA 2024. Її вбрання створювалося цілих 450 годин.
Селена Гомес
Джессіка Честейн
Нагадаємо, що нещодавно 65-річна Шерон Стоун вразила стильною стрижкою, яка омолодила актрису. Зірка "Основного інстинкту" не сидить на пенсії та продовжує відвідувати світські заходи.