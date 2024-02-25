Селена Гомес у білому, Емма Стоун у срібному, Емілі Блант в червоному: найкрасивіші образи актрис на премії SAG Awards (фото)

Усі красуні Голлівуду зібралися в одному місці – на церемонії кінопремії Гільдії акторів США

Цієї суботи, 24 лютого, у Лос-Анджелесі відбулася 30-та щорічна церемонія кінопремії Гільдії акторів США — Annual Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). На масштабному заході "засвітилися" практично всі знаменитості, кінороботи яких мали шалений успіх у 2023-му і цього року. Однією із запрошених ведучих була актриса Дженніфер Еністон, яка викликала фурор у блискучій сріблястій сукні. Також виступила з промовою Енн Гетевей у розкішному синьому вбранні.

Килимовою доріжкою премії пройшло чимало відомих актрис, кожна з яких хотіла виглядати в цей особливий день найкращим чином. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі 10 найкращих елегантних образів із премії SAG Awards 2024.

Марго Роббі

Фото: Getty Images

Брі Ларсон

Фото: Getty Images

Пенелопа Круз

Фото: Getty Images

Лейтон Містер

Фото: Getty Images

Емілі Блант

Фото: Getty Images

Голлі Бейлі

Фото: Getty Images

Різ Візерспун

Фото: Getty Images

Емма Стоун

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що актриса Емма Стоун у персиковій сукні Louis Vuitton викликала фурор на премії BAFTA 2024. Її вбрання створювалося цілих 450 годин.

Селена Гомес

Фото: Getty Images

Джессіка Честейн

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно 65-річна Шерон Стоун вразила стильною стрижкою, яка омолодила актрису. Зірка "Основного інстинкту" не сидить на пенсії та продовжує відвідувати світські заходи.