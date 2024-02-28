В оригінальному костюмі: Тільда Світнон вразила екстравагантним луком на показі фільму (фото)

Зірка вразила незвичайним образом

Тільда Свінтон — британська кіноакторка, що приміряє на себе ролі різних персонажів. Зірка зіграла у таких кінострічках, як "Доктор Стрендж", "Дівчина без комплексів", "Теорема Зеро", "Історія Девіда Копперфілда" тощо. Цього разу зірка стала головною героїнею фільму "Проблеміста" і з’явилася на його показі в неординарному костюмі.

Вчора, 27 лютого, відбувся показ сюрреалістичної комедії "Проблеміста" у Нью-Йорку. Тільда Свінтон відвідала його у незвичному луці.

Так, для цієї події акторка обрала чорний класичний костюм. Його головною родзинкою став незвичайний пір’яний комір синього кольору, який зробив лук цікавим та неординарним. Білі вставки на рукавах виділили руки і надали образу епатажу.

Фото: Getty Images

Взуття Свінтон також не стала обирати звичайне. Доповнила лук акторка чорними туфлями на підборах з гострим носком. Ланцюжок зробив їх некласичними та епатажними.

63-річна акторка зробила трендову зачіску. Вона обрала ефект мокрого волосся. Макіяж не стала робити яскравий. Помітний рум’янець на щоках і злегка виділені очі за допомогою косметики.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталі Портман у трендовому червоному костюмі блиснула стрункою талією. Акторка відвідала Film Independent Spirit Awards 2024.