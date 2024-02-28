В оригинальном костюме: Тильда Суитнон поразила экстравагантным луком на показе фильма (фото)

Звезда поразила необычным образом

Тильда Суинтон – британская киноактриса, примеряющая на себя роли разных персонажей. Звезда сыграла в таких кинолентах, как "Доктор Стрэндж", "Девушка без комплексов", "Теорема Зеро", "История Дэвида Копперфилда". В этот раз звезда стала главной героиней фильма "Проблемиста" и появилась на его показе в неординарном костюме.

Вчера, 27 февраля, прошел показ сюрреалистической комедии "Проблемиста" в Нью-Йорке. Тильда Суинтон навестила его в необычном луке.

Да, для этого события актриса выбрала черный классический костюм. Его главной изюминкой стал необычный перьевой воротник синего цвета, сделавший лук интересным и неординарным. Белые вставки на рукавах выделили руки и придали наряду эпатажа.

Фото: Getty Images

Обувь Суинтон также не стала выбирать обычную. Дополнила лук актриса черными туфлями на каблуке с острым носком. Цепочка сделала их неклассическими и эпатажными.

63-летняя актриса сделала трендовую прическу. Она избрала эффект мокрых волос. Макияж не стала делать яркий. Заметен румянец на щеках и слегка выделены глаза с помощью косметики.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Натали Портман в трендовом красном костюме блеснула стройной талией. Актриса посетила Film Independent Spirit Awards 2024 года.