В оригинальном костюме: Тильда Суитнон поразила экстравагантным луком на показе фильма (фото)
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Звезда поразила необычным образом
Тильда Суинтон – британская киноактриса, примеряющая на себя роли разных персонажей. Звезда сыграла в таких кинолентах, как "Доктор Стрэндж", "Девушка без комплексов", "Теорема Зеро", "История Дэвида Копперфилда". В этот раз звезда стала главной героиней фильма "Проблемиста" и появилась на его показе в неординарном костюме.
Вчера, 27 февраля, прошел показ сюрреалистической комедии "Проблемиста" в Нью-Йорке. Тильда Суинтон навестила его в необычном луке.
Да, для этого события актриса выбрала черный классический костюм. Его главной изюминкой стал необычный перьевой воротник синего цвета, сделавший лук интересным и неординарным. Белые вставки на рукавах выделили руки и придали наряду эпатажа.
Обувь Суинтон также не стала выбирать обычную. Дополнила лук актриса черными туфлями на каблуке с острым носком. Цепочка сделала их неклассическими и эпатажными.
63-летняя актриса сделала трендовую прическу. Она избрала эффект мокрых волос. Макияж не стала делать яркий. Заметен румянец на щеках и слегка выделены глаза с помощью косметики.
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