Рус

У сексуальній "зміїній" сукні: Міллі Боббі Браун з’явилася на прем’єрі фільму і блиснула пишними грудьми (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Юна акторка має чудовий вигляд
Юна акторка має чудовий вигляд. Фото Getty Images

Міллі Боббі Браун обрала розкішний лук

Міллі Боббі Браун — британська акторка й модель, зірка серіалу "Дивні дива". У квітні минулого року вона оголосила про заручини з Джейком Бонджові у свої 19. Тепер Міллі Боббі Браун з’явилася на прем’єрі фільму в сексуальній сукні.

Вчора, 1 березня, у Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму від Netflix "Дівчина", де Міллі зіграла головну роль. Зірка розбурхала уяву пікантним вбранням.

Для цієї події зірка обрала довгу "зміїну" сукню в підлогу на бретелях. Розріз на нозі додав образу пікантності, а декольте зробило його дуже відвертим та сексуальним. Доповнила лук зірка витонченими чорними босоніжками на підборах. Яскравий браслет зробив образ більш вишуканим.

Міллі Боббі Браун
Фото: Getty Images

Довге розпущене волосся додало образу розкоші й краси, а нюдовий легкий макіяж зробив його легким, але вишуканим водночас.

На червоному хіднику Міллі Боббі Браун позувала зі своїм чоловіком — Джейком Бонджові. На фото пара мило посміхається, дивлячись один одному в очі. Коханий зірки обрав класичний костюм чорного кольору та окуляри з широкою оправою.

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тільда Свінтон вразила неординарним луком на показі фільму. Зірка вразила цікавим образом.

Теги:
#Зірки #Образ #Міллі Боббі Браун