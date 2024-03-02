У сексуальній "зміїній" сукні: Міллі Боббі Браун з’явилася на прем’єрі фільму і блиснула пишними грудьми (фото)

Міллі Боббі Браун обрала розкішний лук

Міллі Боббі Браун — британська акторка й модель, зірка серіалу "Дивні дива". У квітні минулого року вона оголосила про заручини з Джейком Бонджові у свої 19. Тепер Міллі Боббі Браун з’явилася на прем’єрі фільму в сексуальній сукні.

Вчора, 1 березня, у Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму від Netflix "Дівчина", де Міллі зіграла головну роль. Зірка розбурхала уяву пікантним вбранням.

Для цієї події зірка обрала довгу "зміїну" сукню в підлогу на бретелях. Розріз на нозі додав образу пікантності, а декольте зробило його дуже відвертим та сексуальним. Доповнила лук зірка витонченими чорними босоніжками на підборах. Яскравий браслет зробив образ більш вишуканим.

Фото: Getty Images

Довге розпущене волосся додало образу розкоші й краси, а нюдовий легкий макіяж зробив його легким, але вишуканим водночас.

На червоному хіднику Міллі Боббі Браун позувала зі своїм чоловіком — Джейком Бонджові. На фото пара мило посміхається, дивлячись один одному в очі. Коханий зірки обрав класичний костюм чорного кольору та окуляри з широкою оправою.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тільда Свінтон вразила неординарним луком на показі фільму. Зірка вразила цікавим образом.