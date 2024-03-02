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В сексуальном "змеином" платье: Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма и блеснула пышной грудью (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Юная актриса выглядит великолепно
Юная актриса выглядит великолепно. Фото Getty Images

Милли Бобби Браун выбрала роскошный лук

Милли Бобби Браун — британская актриса и модель, звезда сериала "Удивительные чудеса". В апреле прошлого года она объявила о помолвке с Джейком Бонджови в свои 19. Теперь Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма в сексуальном платье.

Вчера, 1 марта, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма от Netflix "Девица", где Милли сыграла главную роль. Звезда взбудоражила воображение пикантным нарядом.

Для этого события звезда выбрала длинное "змеиное" платье в пол на бретелях. Разрез на ноге придал образу пикантности, а декольте сделало его очень откровенным и сексуальным. Дополнила лук звезда изящными черными босоножками на каблуке. Яркий браслет сделал образ более изысканным.

Милли Бобби Браун
Фото: Getty Images

Длинные распущенные волосы придали образу роскоши и красоты, а нюдовый легкий макияж сделал его легким, но изысканным одновременно.

На красной дорожке Милли Бобби Браун позировала со своим мужем — Джейком Бонджови. На фото пара мило улыбается, глядя друг другу в глаза. Возлюбленный звезды выбрал классический костюм черного цвета и очки с широкой оправой.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Тильда Свинтон поразила неординарным луком на показе фильма. Звезда поразила любопытным образом.

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#Звезды #Образ #Милли Бобби Браун