Пугачова, що помолодшала, під українську народну пісню відгуляла на святі (фото, відео)

74-річна артистка весело провела традиційну "Першу Неділю Весни"

Знаменита російська виконавиця Алла Пугачова наголосила на своїй любові до українського репертуару. Як і її чоловік, гуморист Максим Галкін, який виконав "Піду втоплюся у річці глибокій" нещодавно у Польщі, 74-річна співачка "відпалила" на фанатському святі "Перша Неділя Весни" під відому народну композицію.

Цього понеділка артистка виклала відео, зняте на яхті. Сама Пугачова підіймалася з каюти, коли на її тлі грала мелодія пісні "Ой на горі два дубки". "Круто відгуляли "Першу Неділю Весни"! Дякую всім за квіти, за привітання та щоденну радість від моїх вірних шанувальників, ЖИВЕМО ДАЛІ. Не турбуйтеся за мене!!!", — відписала зірка.

Нагадаємо, що Алла Борисівна разом із Максимом Галкіним та дітьми виїхала з Росії одразу після повномасштабного вторгнення країни-агресорки у 2022 році. Росіяни активно виступають проти війни та засуджують путінську політику.

Варто зазначити, що на кадрах Пугачова виглядає дуже молодо для своїх 74. Імовірно, що артистка використовує спеціальні фільтри та фотошоп, щоб здаватися молодшою за свій вік. Знаменитість продовжує відвідувати публічні заходи та веселитися разом зі своїми друзями та колегами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у листопаді 2023 року Алла Пугачова зробила таємний візит до РФ, де, за даними російських ЗМІ, вирішувала справи з нерухомістю та іншим майном після переїзду до Ізраїлю.