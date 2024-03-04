Невеста Стейтема "засветила" шикарные ноги в смелой юбке на показе Valentino (фото)

Экс-ангел Victoria’s Secret похвасталась своими длинными ногами

Знаменитая британская модель и бывший ангел бренда нижнего белья Victoria’s Secret, 36-летняя Рози Хантингтон-Уайтли, посетила в этом году Неделю моды, которая традиционно проходит во французском Париже. Мама двух детей от голливудского актера Джейсона Стейтема похвасталась своими длинными роскошными ногами, когда появилась на модном осенне-зимнем показе итальянского бренда Valentino.

В минувшее воскресенье британка облачилась в откровенный серый комбинезон. Рози выглядела невероятно в пикантной юбке длины миди с эффектными разрезами на боку, украшенными бабочками.

Этот наряд знаменитость сочетала с подходящим по тону укороченным джемпером с длинными рукавами. Дополнила свой образ невеста Стейтема белыми туфлями на высоком каблуке и серым клатчем с позолоченной цепью, а также массивной золотой цепочкой на шее и серьгами-подвесками.

Фото: Getty Images

Распустив свои длинные светлые локоны, бывшая модель Victoria's Secret завершила свой образ солнцезащитными очками, позируя для фотографий на улице.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и 56-летний Джейсон Стейтем вместе с 2010 года. Пара воспитывает двух детей — первенца Джека Оскара Стейтема (2017) и дочь Изабеллу Джеймс Стейтем (2022). Что интересно, звезды до сих пор не в официальном браке.

Ранее мы писали, что для британского дизайнера Виктории Бекхэм эта Неделя моды оказалась не самой удачной. Звезда появилась на костылях, а ее собственный показ сорвали эко-активисты.