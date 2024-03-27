Борщ знову поцупили росіяни: Клопотенко розповів, як в Японії вірять у брехню про українську страву

В Японії Клопотенко мріє відкрити монозаклад з борщем

Відомий український кулінар Клопотенко, який нещодавно розповідав про спроби віджати Житній ринок в столиції України, повідомив, що займається питанням відкриття українського закладу в Японії. Він зіткнувся з неприємністю, пов'язаною з нерозумінням японцями того, що борщ — це традиційна українська страва.

Шеф-кухар на своїй сторінці в Instagram написав, що японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем. Виявляється, у них "поширена думка, що борщ це російська страва".

В Японії борщ вважають російською стравою

"Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами. І от, ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди", — наголосив Клопотенко.

Український борщ

Талановитий кулінар наголосив, що це означає, що потрібно працювати ще наполегливіше над популяризацією української думки та української кухні в світі, щоб усі розуміли, що таке українська ідентичність, культура, кухня, тощо.

"Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує", — з оптимізмом резюмував Євген.

Раніше "Телеграф" писав, що Євген Клопотенко розповідав, які суми отримує зі свого ресторанного бізнесу. За словами Євгена, у ресторанному бізнесі буває по-різному, тож його дохід може постійно змінюватися. Однак в середньому, — це 15-20 тисяч доларів.