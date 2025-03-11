"Динамо" зганьбилося в Києві, заборонивши супернику випускати на гру півскладу (відео)

"Динамо" перед грою встановило заборону для "Зорі", яка торкнулася шістьох гравців

У вівторок, 11 березня, у чемпіонаті України з футболу сезону 2024/25 "Динамо" в рамках центрального поєдинку 21 туру приймало луганську "Зоря". Кияни зберегли лідерство у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок, який проходив у Києві на стадіоні імені Лобановського, завершився з рахунком 2:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди видали надрезультативний початок, забивши на двох 3 голи за 9 хвилин. За Біло-синіх відзначився Владислав Ванат, а за гостей Філіп Будківський і Джордан. У середині другого тайму кияни зуміли відігратися зусиллями Матвія Пономаренка.

Повне відео та огляд матчу "Динамо" — "Зоря":

Цей результат залишив "Динамо" (51 очко) на першому рядку в турнірній таблиці УПЛ, "Зоря" (29 очок) — шоста.

Зазначимо, перед грою "Динамо" заборонило своїм орендованим футболістам "Зорі" грати у цьому матчі. Таким чином, Владислав Супряга, Олександр Яцик, Артем Слюсар, Ігор Горбач, Максим Василець та Андрій Маркевич не потрапили до заявки на гру.

Нагадаємо, у минулому турі УПЛ форвард "Лівого Берега" Дмитро Шастал забив гол ударом із центру поля. Примітно, що раніше футболіст працював маскотом у супермаркеті.