Що відомо про грузинську співачку Ніно Катамадзе: де живе артистка та що каже про війну в Україні (фото)

Повномасштабна війна не лякає Ніно, вона є частою гостею в Україні

Грузинська співачка Ніно Катамадзе з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступає з концертами на підтримку українського народу та жорстко критикує росіян. Ніно заснувала благодійний фонд, який надає допомогу переселенцям з України.

"Телеграф" пригадав, що у 2022 році у розпал війни артистка приїхала до Києва, аби виступити у столичному метро та підтримати і надихнути українських військових. Велика війна не лякає Ніно, вона є частою гостею в Україні.

"В Україну я не їду, а в прямому сенсі лечу і біжу. Ми дали концерт у метро і я можу з впевненістю сказати, що це був найнезабутніший концерт в моєму житті. Ми спеціально створили таке звучання з квартетом, щоб можна було висловити через музику нашу підтримку. Були такі моменти, коли потяг метро уповільнювали, аби він не заважав співу. Досі пам’ятаю очі гостей концерту, це неможливо забути, їхні сльози і вся історія — це щось неймовірне", — розповідала знаменитість.

Ніно займає принципову позицію щодо Росії

Ніно також говорила і про те, що планує переїхати до України разом зі своєю родиною.

Додамо, що Ніно Катамадзе у 2014 та 2015 роках була у складі журі талант-шоу "X-Фактор" в п'ятому і шостому сезонах. У п'ятому сезоні її підопічний, Дмитро Бабак, став переможцем.

У 2019 року артистка взагалі відмовилася від концертів на території Росії, назвавши країну-агресорку окупантом, а Володимира Путіна — ворогом Грузії. В рідній країні Ніно чудово знають, що таке війна та кровопролиття.

Раніше "Телеграф" писав, що Джамала знялася у документальному фільмі "Пісні Свободи". У стрічці, знятій за ініціативи "Голосу Америки", розповідається про Джамалу та війну в Україні.