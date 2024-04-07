Майже 9 тисяч грн: Юлія Саніна постала в небесній сукні-сорочці українського бренду (фото)

33-річна співачка похизувалася вишуканим вбранням

Відома українська виконавиця і фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка цьогоріч була ведучою на Національному відборі на "Євробачення 2024", презентувала свіжий образ, який складався з сукні-сорочки українського модного бренду.

33-річна артистка знялася у вишуканому вбранні для нового випуску проєкту "Україна неймовірних людей". У себе на сторінці в Інстаграмі Юлія Саніна детальніше продемонструвала зірковий аутфіт.

Так, співачка поділилась світлинами, на яких вона позує у блакитній сукні-сорочці українського бренду SAYYA. На сайті дизайнерських робіт це вбрання можна придбати за 8 900 гривень.

"Сукня-сорочка довжини міді з квіткою ручної роботи. Горизонтальний виріз зліва та виточки на талії. Великий знімний комір, застібка на гудзики. Об'ємні рукави із манжетами внизу", — описують вбрання дизайнери.

Додамо, що прем'єра проєкт "Україна неймовірних людей" відбулася на телеканалі ТЕТ 16 березня. Кожної суботи восьмеро учасників дивують глядачів своїми талантами. Ведучими шоу стали Тімур Мірошниченко та Юлія Саніна.

Юлія Саніна зі співведучим шоу "Україна неймовірних людей" Тімуром Мірошниченко

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка MamaRika заявила про кризу у родині. Разом з українським шоуменом Сергієм Середою артистка на межі розриву стосунків.