У стилі 60-х: зірка "Дюни" показала, як карколомно носити атласний костюм (свіжі фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
27-річна актриса продемонструвала шикарний образ
Американська актриса та співачка Зендея представила новий фільм зі своєю участю, і цього разу не фантастику "Дюну 2". 27-річна знаменитість знялася у спортивній драмі "Суперники" і тепер їздить країнами у стильних луках, рекламуючи стрічку зі своїми колегами.
Сьогодні, 6 квітня, Зендея з’явилася на публіці у французькому Парижі. Разом з акторами фільму зірка взяла участь у паризькому фотоколлі у готелі Crillon, неподалік вулиці Єлисейські Поля.
На заході Зендея була, як завжди, карколомна. Акторка ще раз продемонструвала своє неймовірне почуття стилю. Так, дівчина постала перед фотографами у шикарному блідо-жовтому атласному костюмі-двійці. Сорочку вона залишила наполовину розстебнутою і позувала перед об’єктивами з правою рукою в кишені штанів.
Доповнила свій образ зірка сумкою кольору шампанського. Також Зендея додала висоти своїй фігурі за допомогою пари сріблястих туфель на високих шпильках.
Про що фільм "Суперники"
Картина, створена під керівництвом режисера Луки Гуаданьїно за сценарієм Джастіна Куріцкеса, де головні ролі зіграли Зендея, Майк Файст і Джош О’Коннор. За сюжетом, дружина та тренер відомого тенісиста, який зазнає невдач у кар’єрі, вирішує зареєструвати його на турнірі "Челленджер", де він зіткнеться з колишнім партнером своєї дружини. Прем’єра в американських кінотеатрах, включаючи IMAX, запланована на 26 квітня 2024 року.
Раніше американська актриса Джулія Фонс вийшла на публіку у сміливому луці. 34-річна зірка зробила на голові "макарони" і одягла плавки бікіні із застібкою-блискавкою.