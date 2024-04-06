У стилі 60-х: зірка "Дюни" показала, як карколомно носити атласний костюм (свіжі фото)

27-річна актриса продемонструвала шикарний образ

Американська актриса та співачка Зендея представила новий фільм зі своєю участю, і цього разу не фантастику "Дюну 2". 27-річна знаменитість знялася у спортивній драмі "Суперники" і тепер їздить країнами у стильних луках, рекламуючи стрічку зі своїми колегами.

Сьогодні, 6 квітня, Зендея з’явилася на публіці у французькому Парижі. Разом з акторами фільму зірка взяла участь у паризькому фотоколлі у готелі Crillon, неподалік вулиці Єлисейські Поля.

На заході Зендея була, як завжди, карколомна. Акторка ще раз продемонструвала своє неймовірне почуття стилю. Так, дівчина постала перед фотографами у шикарному блідо-жовтому атласному костюмі-двійці. Сорочку вона залишила наполовину розстебнутою і позувала перед об’єктивами з правою рукою в кишені штанів.

Фото: Getty Images

Доповнила свій образ зірка сумкою кольору шампанського. Також Зендея додала висоти своїй фігурі за допомогою пари сріблястих туфель на високих шпильках.

Фото: Getty Images

Про що фільм "Суперники"

Картина, створена під керівництвом режисера Луки Гуаданьїно за сценарієм Джастіна Куріцкеса, де головні ролі зіграли Зендея, Майк Файст і Джош О’Коннор. За сюжетом, дружина та тренер відомого тенісиста, який зазнає невдач у кар’єрі, вирішує зареєструвати його на турнірі "Челленджер", де він зіткнеться з колишнім партнером своєї дружини. Прем’єра в американських кінотеатрах, включаючи IMAX, запланована на 26 квітня 2024 року.

Раніше американська актриса Джулія Фонс вийшла на публіку у сміливому луці. 34-річна зірка зробила на голові "макарони" і одягла плавки бікіні із застібкою-блискавкою.