Кохана зірки "Сутінків" Роберта Паттінсона вперше показала їхню дитину (фото)

Жінка замилувала мережу ніжним фото первістка

До дитини відомого британського актора Роберта Паттінсона та його обраниці С'юкі Вотергаус прикуто багато уваги, адже зіркова пара нічого не розповідає про первістка. Нещодавно папараці помітили молодих батьків під час прогулянки з немовлям.

Тепер С'юкі Вотергаус у своєму інстаграмі вирішила привідкрити завісу материнства. Вона поширила зворушливу світлину в затишному бежевому светрі, на якій тримає дитинку. На пелюшках, у якому перебуває немовля, помітні сині, рожеві та світло-зелені сердечка.

"Вітаю у цьому світі, янголятко", — написала під фото жінка.

Водночас прихильники Вотергаус і Паттінсона вже привітали пару з появою дитини. Вони зазначили, що немовля дуже пощастило з батьками.

"Ця дитина виграла генетичну лотерею"

"Вітаю".

"Вітаю, люба. Рада за вас".

"Щиро вітаю! Ви заслуговуєте на все щастя, яке принесе вам ця дитина. Ми дуже раді за вас трьох і надсилаємо багато любові та обіймів".

Поки що зіркова пара не розголошує, хто саме у них народився та як назвали дитину. Схоже, С'юкі та Роберт хочуть насолодитися батьківством без публічності.

Раніше "Телеграф" писав, що вперше показав фото новонародженого сина Віталій Козловський. Також співак показав дружину і розсекретив її ім’я.