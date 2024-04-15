Максим Галкін ніжно привітав дружину Аллу Пугачову з Днем народження (фото)

Актор зробив зворушливий допис у честь свята

Актор і ведучий Максим Галкін привітав свою дружину та співачку Аллу Пугачову з Днем народження. Сьогодні, 15 квітня, артистка святкує ювілей — 75 років. До речі, у її житті були такі цікаві ситуації, про які ви навіть не здогадувалися.

У своєму інстаграмі Галкін поширив світлину Аллу Пугачової та написав щирі слова привітання до Дня народження. Максим пожартував, що робить це від імені іноземного агента. Адже саме таким російська влада визнала актора після його численних висловлювань на підтримку України.

"Кохана, з твоїм днем! Справжній матеріал (інформація) вироблена, поширена іноземним агентом Максимом Олександровичем Галкіним або щодо діяльності іноземного агента", — висловився артист.

Привітання Максима Галкіна з Днем народження Аллі Пугачовій

На фото Пугачова одягнена в світло-зелену джинсову сорочку, кепку такого ж відітнку та білу футболку. На ній помітний макіяж з акцентом на очі, а також — легка усмішка.

Зазначимо, що Максим Галкін і Алла Пугачова виїхали з Росії, як тільки вона почала повномасштабне вторгнення проти України. Галкін неодноразово висловлював підтримку нашій державі, а також поширював наслідки атак країни-агресорки по українських містах. На одному з заходів ведучий вигукнув: "Слава Україні", а ще заспівав пісню "Піду втоплюся у річці глибокій".

Нещодавно "Телеграф" писав про те, як Алла Пугачова висловила підтримку українцям через атаку росіян по Кривому Розі. Вона зробила це під дописом співачки Наталі Могилевської.