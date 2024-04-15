Максим Галкин нежно поздравил жену Аллу Пугачеву с Днем рождения (фото)

Актер сделал трогательный пост в честь праздника

Актер и ведущий Максим Галкин поздравил свою жену и певицу Аллу Пугачеву с Днем рождения. Сегодня, 15 апреля, артистка отмечает юбилей — 75 лет. Кстати, в ее жизни были такие интересные ситуации, о которых вы даже не догадывались.

В своем инстаграмме Галкин распространил фотографию Аллу Пугачевой и написал искренние слова поздравления ко Дню рождения. Максим пошутил, что делает это от имени иностранного агента. Ведь именно таким российские власти признали актера после его многочисленных высказываний в поддержку Украины.

"Любимая, с твоим днем! Настоящий материал (информация) произведена, распространена иностранным агентом Максимом Александровичем Галкиным или по поводу деятельности иностранного агента", — высказался артист.

Поздравление Максима Галкина с Днем рождения Алле Пугачевой

На фото Пугачева одета в светло-зеленую джинсовую рубашку, кепку такого же оттенка и белую футболку. На ней заметен макияж с акцентом на глаза, а также легкая улыбка.

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из России, как только она начала полномасштабное вторжение против Украины. Галкин неоднократно выражал поддержку нашему государству, а также распространял последствия атак страны-агрессоры по украинским городам. На одном из мероприятий ведущий воскликнул: "Слава Украине", а еще спел песню "Пойду утоплюсь в реке глубокой".

Недавно "Телеграф" писал о том, как Алла Пугачева выразила поддержку украинцам из-за атаки россиян по Кривому Рогу. Она сделала это под сообщением певицы Натальи Могилевской.