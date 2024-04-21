Наді Дорофєєвій – 34: як змінювався імідж поп-співачки (фото з дитинства і зараз)

Українська артистка 21 квітня святкує день народження

Відома українська співачка Надя Дорофєєва розпочинала свою кар’єру на вітчизняній естраді у складі гурту "Время и Стекло". Після розпаду дуету у 2020 році та переходу в сольне виконавство, її образ помітно змінився.

Сьогодні, 21 квітня, Наді Дорофєєвій виповнюється 34 роки. "Телеграф" розповідає трохи про біографію виконавиці, якою була майбутня зірка вітчизняної сцени в дитинстві та на початку своєї кар’єри. Деякі свої перевтілення артистка залишила у минулому.

З юних років музика була пристрастю для Дорофєєвої. Перш ніж досягти популярності, кримчанка (Надя народилася у Севастополі) брала активну участь у різних конкурсах та проєктах, таких як "Шанс" та "Чорноморські ігри".

Надя Дорофєєва у дитинстві і зараз: фото

Славу у 2010 році Дорофєєвій принесла участь у дуеті "Время и Стекло" разом з Олексієм Завгороднім (Позитивом). У цей період артистка запам’яталася своїм рудим волоссям, вушками а-ля Мікі Маус, великою кількістю біжутерії, яскравим макіяжем. Дует порадував шанувальників безліччю хітів, включаючи "Так випала карта", "На стилі", "Ім’я 505" та "Дим".

З 2020 року артистка розпочинає наступний етап своєї творчості під псевдонімом Dorofeeva. Її композиції gorit, "вотсап", "Щоб не було", "Кохаю, але не зовсім" підкорюють чарти. Руде волосся поступається місцем більш природнім, темним відтінкам.

Останні тенденції у стилі Дорофєєвої відзначаються більш відвертим та жіночним напрямом. Співачка активно експериментує з образами, представляючи як дуже сексуальні луки, спортивні аутфіти, так і вбрання оверсайз.

Надя Дорофєєва раніше і зараз: фото

Нагадаємо, що днями Надя Дорофєєва разом із блогером Михайлом Лебігою зібрали 6 млн грн для ЗСУ та українців, які постраждали від російської агресії. Все, що було потрібно від зірок, це провести спільний стрім.