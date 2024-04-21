Наде Дорофеевой — 34: как менялся имидж поп-певицы (фото с детства и сейчас)

Украинская артистка 21 апреля празднует день рождения

Известная украинская певица Надя Дорофеева начинала свою карьеру на отечественной эстраде в составе группы "Время и Стекло". После распада дуэта в 2020 году и перехода в сольное исполнительство, ее образ заметно изменился.

Сегодня, 21 апреля, Наде Дорофеевой исполняется 34 года. "Телеграф" рассказывает немного о биографии исполнительницы, какой была будущая звезда отечественной сцены в детстве и начале своей карьеры. Некоторые свои преображения артистка оставила в прошлом.

С юных лет музыка была страстью для Дорофеевой. Прежде чем достичь известности, крымчанка (Надя родилась в Севастополе) активно участвовала в различных конкурсах и проектах, таких как "Шанс" и "Черноморские игры".

Надя Дорофеева в детстве и сейчас: фото

Славу в 2010 году Дорофеевой принесло участие в дуэте "Время и Стекло" вместе с Алексеем Завгородним (Позитивом). В этот период артистка запомнилась своими рыжими волосами, ушками а-ля Мики Маус, изобилием бижутерии, ярким макияжем. Дуэт порадовал поклонников множеством хитов, включая "Так выпала карта", "На стиле", "Имя 505" и "Дим".

С 2020 года артистка начинает следующий этап своего творчества под псевдонимом Dorofeeva. Ее композиции gorit, "вотсап", "Щоб не було", "Кохаю, але не зовсім" покоряют чарты. Рыжие волосы уступают место более естественным, темным оттенкам.

Последние тенденции в стиле Дорофеевой отмечаются более откровенным и женственным направлением. Певица активно экспериментирует с образами, представляя как очень сексуальные луки, спортивные аутфиты, так и наряды оверсайз.

Надя Дорофеева раньше и сейчас: фото

Напомним, что на днях Надя Дорофеева вместе с блогером Мишей Лебигой собрали 6 млн грн для ВСУ и украинцев, пострадавших от российской агрессии. Все, что потребовалось от звезд, это провести совместный стрим.