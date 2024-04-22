Євробачення 2024: порядок виступів всіх учасників конкурсу

В першому півфіналі виступлять 15 країн, у другому – 16

Незабаром в одній зі Скандинавських країн відбудеться найпрестижніший музичний конкурс Європи – Євробачення 2024. Швеція організовує масштабне дійство в місті Мальме, куди з'їдуться кращі з найкращих.

Участь у конкурсі цього року візьмуть представники 37 країн, окрім Румунії, яка через фінансові проблеми відмовилася від Євробачення 2024. Перший півфінал відбудеться 7 травня, другий – 9 травня, а гранд-фінал – 11 травня.

В першому півфіналі виступлять 15 країн, у другому – 16, а у фіналі глядачі зможуть оцінити виступи 20 країн (по 10 з кожного півфіналу), а також виступатимуть предтавники країн Великої п'ятірки: Німеччини, Великої Британії, Швеції, Італії та Франції.

Перший півфінал 7 травня: порядок виступів

Україна виступатиме п'ятою у першому півфіналі. Фото instagram.com/eurovision/

Трансляція першого півфіналу розпочнеться о 21:00 за Центрально-Європейським літнім часом.

Виступати країни будуть в такому порядку:

1. Кіпр

2. Сербія

3. Литва

4. Ірландія

Велика Британія

5. Україна

6. Польща

7. Хорватія Ісландія

Німеччина

8. Словенія

9. Фінляндія

10. Молдова

Швеція

12. Азербайджан

13. Австралія

14. Португалія

15. Люксембург

Країни Великої п’ятірки

Німеччина

Швеція

Велика Британія

Другий півфінал 9 травня: порядок виступів

у другому півфіналі виступлять 16 країн. Фото instagram.com/eurovision/

Трансляція розпочнеться о 21:00 за Центрально-Європейським літнім часом.

Виступати країни будуть в такому порядку:

1. Кіпр

2. Сербія

3. Литва

4. Ірландія

Велика Британія

5. Україна

6. Польща

7. Хорватія Ісландія

Німеччина

8. Словенія

9. Фінляндія

10. Молдова

Швеція

12. Азербайджан

13. Австралія

14. Португалія

15. Люксембург

Країни Великої п’ятірки

Німеччина

Швеція

Велика Британія

Додамо, що представниці України alyona alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" виступатимуть у першому півфіналі. Згідно з жеребкуванням, вони вийдуть на сцену п'ятими. Букмекери протягом тривалого часу пророкували дівчатам перше місце, проте згодом прогнози різко змінили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна втратила друге місце у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024 року. Стало відомо, хто посунув Україну вниз у рейтингу букмекерів.