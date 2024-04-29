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У шкіряному костюмі-трійці та краватці: Енн Гетевей приголомшила трендовим образом у Нью-Йорку (фото)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Модний образ Енн Гетевей у Нью-Йорку Новина оновлена 29 квітня 2024, 11:12
Модний образ Енн Гетевей у Нью-Йорку. Фото Getty Images

Зірка мала просто фантастичний вигляд

Відома американська акторка театру та кіно Енн Гетевей, яка вразила публіку блискучим комбінезоном на кінопремії в Каліфорнії, знову постала у модному вбранні. Її образ зафіксували місцеві папараці Нью-Йорку.

Схоже, Енн Гетевей до душі сучасний тренд на шкіру, тож вона обрала більшість речей з цього матеріалу. Акторка одягла чорний шкіряний приталений жилет, жакет до стегна та штани-скіні з високою талією, теж зі шкіри. Під жилет Енн можна помітити білу сорочку з чорною краваткою.

Енн Гетевей у тотал-шкіряному образі
Getty Images

Усі ці речі дуже гармонійно були скомбіновані між собою. Вони підкреслювали відмінний смак знаменитості та створювали враження незалежної та сильної жінки. Очевидно, кожна деталь образу була ретельно продумана. А поєднання чорного та білого — завжди безпрограшний варіант, адже це стала класика.

До такого образу дуже вдало підійшли чорні шкіряні туфлі з гострим носиком. Родзинка була у тому, що на одній туфлі квітка була спереду, а на іншій — збоку. Це виглядало дуже незвично та стильно.

Енн Гетевей у трендовому вбранні
Getty Images

Гетевей вийшла в люди з рівним волоссям та легким макіяжем. Вона доповнила лук окулярами заокругленої форми. У такому ультрамодному вбранні Енн підкреслила свій статус суперзірки.

Енн Гетевей у шкіряному вбранні
Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про розкішний образ Різ Візерспун. Вона одягла чорну сукню в підлогу з вирізом на нозі на церемонію нагородження AFI Life Achievement Award.

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