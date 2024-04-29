У шкіряному костюмі-трійці та краватці: Енн Гетевей приголомшила трендовим образом у Нью-Йорку (фото)
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Зірка мала просто фантастичний вигляд
Відома американська акторка театру та кіно Енн Гетевей, яка вразила публіку блискучим комбінезоном на кінопремії в Каліфорнії, знову постала у модному вбранні. Її образ зафіксували місцеві папараці Нью-Йорку.
Схоже, Енн Гетевей до душі сучасний тренд на шкіру, тож вона обрала більшість речей з цього матеріалу. Акторка одягла чорний шкіряний приталений жилет, жакет до стегна та штани-скіні з високою талією, теж зі шкіри. Під жилет Енн можна помітити білу сорочку з чорною краваткою.
Усі ці речі дуже гармонійно були скомбіновані між собою. Вони підкреслювали відмінний смак знаменитості та створювали враження незалежної та сильної жінки. Очевидно, кожна деталь образу була ретельно продумана. А поєднання чорного та білого — завжди безпрограшний варіант, адже це стала класика.
До такого образу дуже вдало підійшли чорні шкіряні туфлі з гострим носиком. Родзинка була у тому, що на одній туфлі квітка була спереду, а на іншій — збоку. Це виглядало дуже незвично та стильно.
Гетевей вийшла в люди з рівним волоссям та легким макіяжем. Вона доповнила лук окулярами заокругленої форми. У такому ультрамодному вбранні Енн підкреслила свій статус суперзірки.
Раніше "Телеграф" писав про розкішний образ Різ Візерспун. Вона одягла чорну сукню в підлогу з вирізом на нозі на церемонію нагородження AFI Life Achievement Award.