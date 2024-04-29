В кожаном костюме-тройке и галстуке: Энн Энн Хэтэуэй ошеломила трендовым образом в Нью-Йорке (фото)
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Звезда выглядела просто фантастически
Известная американская актриса театра и кино Энн Хэтэуэй, поразившая публику блестящим комбинезоном на кинопремии в Калифорнии, снова предстала в модном наряде. Ее образ зафиксировали местные папарацци в Нью-Йорке.
Похоже, Энн Гетевей по душе современный тренд на кожу, поэтому она выбрала большинство вещей из этого материала. Актриса надела черный кожаный приталенный жилет, жакет к бедру и брюки-скини с высокой талией, тоже из кожи. Под жилетом Энн можно заметить белую рубашку с черным галстуком.
Все эти вещи были очень гармонично скомбинированы между собой. Они подчеркивали отличный вкус знаменитости и производили впечатление независимой и сильной женщины. Очевидно, что каждая деталь образа была тщательно продумана. А сочетание черного и белого — всегда беспроигрышный вариант, ведь это неизменная классика.
К такому образу очень удачно подошли черные кожаные туфли с острым носиком. Изюминка заключалась в том, что на одной туфле цветок был спереди, а на другой — сбоку. Это выглядело очень необычно и стильно.
Хэтэуэй
Хэтэуэй вышла в люди с ровными волосами и легким макияжем. Она дополнила лук очками закругленной формы. В такой ультрамодной одежде Энн подчеркнула свой статус суперзвезды.
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