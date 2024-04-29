В кожаном костюме-тройке и галстуке: Энн Энн Хэтэуэй ошеломила трендовым образом в Нью-Йорке (фото)

Звезда выглядела просто фантастически

Известная американская актриса театра и кино Энн Хэтэуэй, поразившая публику блестящим комбинезоном на кинопремии в Калифорнии, снова предстала в модном наряде. Ее образ зафиксировали местные папарацци в Нью-Йорке.

Похоже, Энн Гетевей по душе современный тренд на кожу, поэтому она выбрала большинство вещей из этого материала. Актриса надела черный кожаный приталенный жилет, жакет к бедру и брюки-скини с высокой талией, тоже из кожи. Под жилетом Энн можно заметить белую рубашку с черным галстуком.

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Все эти вещи были очень гармонично скомбинированы между собой. Они подчеркивали отличный вкус знаменитости и производили впечатление независимой и сильной женщины. Очевидно, что каждая деталь образа была тщательно продумана. А сочетание черного и белого — всегда беспроигрышный вариант, ведь это неизменная классика.

К такому образу очень удачно подошли черные кожаные туфли с острым носиком. Изюминка заключалась в том, что на одной туфле цветок был спереди, а на другой — сбоку. Это выглядело очень необычно и стильно.

Хэтэуэй

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Хэтэуэй вышла в люди с ровными волосами и легким макияжем. Она дополнила лук очками закругленной формы. В такой ультрамодной одежде Энн подчеркнула свой статус суперзвезды.

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Ранее "Телеграф" писал о роскошном образе Риз Уизерспун. Она надела черное платье в пол с вырезом на ноге на церемонию награждения AFI Life Achievement Award.