В уквітчаній сукні: принцеса Софі зустрілася з Зеленськими в Києві (фото)

Герцогиня побувала в Києві, Ірпені та Бучі

Герцогиня Единбурзька Софі, яка вважалася фавориткою королеви Єлизавети II, приїхала до України, аби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською, яка нещодавно спілкувалася із королівською родиною Данії. Поїздка Софі передбачає важливу ініціативу: захист тих, хто постраждав від сексуального насильства.

На сторінці у Facebook Олена Зеленська показала кадри зустрічі. Візит герцогині говорить про солідарність із людьми різного віку, які пережили жахіття війни.

Цвинтар розстріляних автомобілів. Фото Facebook.com

Дружина герцога Единбурзького не обмежилася лише екскурсією по Києву. Жінка відвідала зруйнований міст поблизу Ірпеня, де від обстрілів ховалися жителі міста.

В Бучі. Фото Facebook.com

Герцогиня також побувала у Сімейному центрі, де поспілкувалася з дітьми та побачила величезну кількість автомобілів, які рятували життя українців та були розстріляні або спалені росіянами.

Додамо, що Софі вшанувала памʼять жертв у місті Буча. У церкві Святого Андрія герцогиня помолилася та поставила свічку.

Під час цього візиту Софі була у стриманій чорній сукні, на тлі якої було безліч квітів. Перша леді України Олена Зеленська обрала для зустрічі класичний діловий костюм чорного кольору.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська відвідала символічну виставку "Ломикамінь". На виставці презентували мистецькі роботи про жінок, які були незаконно ув’язнені через підтримку України.