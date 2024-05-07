Кендалл Дженнер у сукні з архівної колекції Givenchy, Дженніфер Лопес - у камінні від Tiffany: топ-10 найкрасивіших образів Met Gala 2024
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Головна тема цьогорічного заходу - "Сплячі красуні: Пробудження моди"
Met Gala — щорічний бал Інституту костюма, що проходить у перший понеділок травня. У 2024 році зіркові гості мали дотриматися дрес-коду Garden of Time ("Сад часу"), а головною темою стала виставка "Сплячі красуні: Пробудження моди".
Благодійний захід пройшов у нью-йоркському Метрополітен-музеї 6 травня. Met Gala 2024 пройшов під керівництвом головної редакторки американського журналу "Vogue" Анни Вінтур. Зірки обирали свої образи разом із дизайнерами та стилістами. "Телеграф" зібрав десять найкрасивіших нарядів знаменитостей на Met Gala 2024.
Дженніфер Лопес
Зірка Голлівуду обрала сукню з камінням Tiffany & Co. Знаменитість засяяла на вечірці у прозорому вбранні з глибоким декольте і мала розкішний вигляд.
Кім Кардаш’ян
Зірка обрала вбрання від Maison Margiela. Образ складався зі срібного корсету і прозорої максі-спідниці з квітковим принтом. Сукня ідеально підкреслила струнку талію зірки.
Кендалл Дженнер
Зірка засяяла у напівпрозорій чорній сукні з архівної колекції Givenchy 1999 року, яку створив Alexander McQueen, яку ніколи не носила і не приміряла людина. Вбрання з бахромою уздовж декольте та золотими акцентами мало розкішний вигляд.
Сара Джессіка Паркер
Нестаріюча зірка серіалу "Секс у великому місті" постала на вечірці у сукні в каміннях від Richard Quinn. Акторка вразила вишуканим виглядом.
Кріс Хемсворт та Ельза Патакі
Зірка кіновсесвіту Марвел з’явився на вечірці з дружиною. Актор обрав молочний костюм від Tom Ford, а його кохана видалилась золотою сукнею.
Демі Мур
Зірка вдягла сукню від Harris Reed та доповнила образ прикрасами від Cartier на 10 карат. Дизайнер створював вбрання 5000-6000 годин.
Ніколь Кідман
Зірка постала у чорно-білій розкішній сукні. Свій образ вона доповнила білими рукавичками. Корсетний топ ідеально підкреслив струнку талію 56-річної акторки.
Пенелопа Крус
Зірка вдягнула розкішну сукню від Chanel. Повністю блискуче вбрання чорного кольору мало вишуканий вигляд, а прикраси ідеально доповнили образ.
Дуа Ліпа
Співачка обрала неординарне вбрання. Цьогоріч зірка з’явилася на вечірці в прозорій сукні від Marc Jacobs, яка злегла оголила талію.
Аріана Гранде
Співачка, як завжди, вразила ніжним образом. Зірка вдягнула сукню від Loewe біло-молочних відтінків. Корсет гарно підкреслив талію зірки, а сукня максі зробила образ більш легким та повітряним.
Раніше "Телеграф" розповідав, Дженніфер Лопес вразила публіку сміливим напівпрозорим луком. Зірка вражає свіжим та красивим виглядом.