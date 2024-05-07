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Кендалл Дженнер в платье из архивной коллекции Givenchy, Дженнифер Лопес – в камнях от Tiffany: топ-10 самых красивых образов Met Gala 2024

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Роскошные образы Met Gala 2024
Роскошные образы Met Gala 2024. Фото gettyimages

Главная тема мероприятия — "Спящие красавицы: Пробуждение моды"

Met Gala – ежегодный бал Института костюма, проходящий в первый понедельник мая. В 2024 году звездные гости должны были соблюдать дресс-код Garden of Time ("Сад времени"), а главной темой стала выставка "Спящие красавицы: Пробуждение моды".

Благотворительное мероприятие прошло в нью-йоркском Метрополитен-музее 6 мая. Met Gala 2024 года прошел под руководством главной редактора американского журнала "Vogue" Анны Винтур. Звезды выбирали свои образы вместе с дизайнерами и стилистами. "Телеграф" собрал десять самых красивых нарядов знаменитостей на Met Gala 2024 года.

Дженнифер Лопес

Звезда Голливуда выбрала платье с камнями Tiffany&Co. Знаменитость засияла на вечеринке в прозрачном наряде с глубоким декольте и выглядела роскошно.

Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Ким Кардашьян

Звезда выбрала наряд от Maison Margiela. Образ состоял из серебряного корсета и прозрачной макси-юбки с цветочным принтом. Платье идеально подчеркнуло стройную талию звезды.

Ким Кардашьян
Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер

Звезда засияла в полупрозрачном черном платье из архивной коллекции Givenchy 1999 года, созданной Alexander McQueen, которую никогда не носил и не примерял человек. Наряды с бахромой вдоль декольте и золотыми акцентами выглядели роскошно.

Кендалл Дженнер
Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер

Нестареющая звезда сериала "Секс в большом городе" предстала на вечеринке в платье в камнях от Richard Quinn. Актриса поразила изысканным видом.

Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Звезда киномира Марвел появился на вечеринке с женой. Актер выбрал молочный костюм от Tom Ford, а его возлюбленная выделилась золотым платьем.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Фото: Getty Images

Деми Мур

Звезда надела платье Harris Reed и дополнила образ украшениями от Cartier на 10 карат. Дизайнер создавал наряды 5000-6000 часов.

Деми Мур
Фото: Getty Images

Николь Кидман

Звезда появилась в черно-белом роскошном платье. Свой образ она дополнила белыми перчатками. Корсетный топ идеально подчеркнул стройную талию 56-летней актрисы.

Николь Кидман
Фото: Getty Images

Пенелопа КРУС

Звезда надела роскошное платье от Chanel. Полностью блестящий наряд черного цвета выглядел изысканно, а украшения идеально дополнили образ.

Пенелопа КРУС
Фото: Getty Images

Дуа Липа

Певица выбрала неординарный наряд. В этом году звезда появилась на вечеринке в прозрачном платье от Marc Jacobs, которое слегка обнажило талию.

Дуа Липа
Фото: Getty Images

Ариана Гранде

Певица, как всегда, поразила нежным образом. Звезда одела платье от Loewe бело-молочных оттенков. Корсет хорошо подчеркнул талию звезды, а платье макси сделало образ более легким и воздушным.

Ариана Гранде
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, Дженнифер Лопес поразила публику смелым полупрозрачным луком. Звезда поражает свежим и красивым видом.

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#Звезды #Met Gala #Ариана Гранде #Кендалл Дженнер