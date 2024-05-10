"Вирулив": відомий комік вперше показав фото після важкого поранення на фронті

Він пожартував у своєму стилі

У п’ятницю, 10 травня, відомий комік та учасник "Ліги сміху", а зараз боєць Третьої окремої штурмової бригади Віктор Розовий опублікував сториз в Instagram. Він показав підписникам перше фото після отримання важкого поранення голови.

На ньому видно наслідки поранення. Комік написав, що вже все найстрашніше позаду, проте його чекає багато реабілітаційної роботи, про що він написав у сториз.

"Вирулив. Ну є ще дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду", — написав Розовий.

Відомий комік також вирішив пожартувати. У сториз він написав, що тепер у нього з’явився привід для гордості.

"Тепер буду ви**буватись, що проливав кров за цю країну", — пожартував комік.

Гуморист вперше виклав фото після поранення

Для довідки: Віктор Розовий — відомий комік, учасник шоу "Ліга сміху" та "Гра приколів". Після початку повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ. Несе службу у 3 ОШБр. Розовий 8 березня одружився з Ольгою Мерзликіною. Вона також гумористка.

У кінці березня Віктор Розовий отримав важке уламкове поранення голови. Нейрохірурги зробили йому операцію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Розовий буде лікуватись за кордоном. Але це стане можливим, коли лікарі дозволять транспортування пораненого коміка.