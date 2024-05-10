"Вырулил": известный комик впервые показал фото после тяжелого ранения на фронте

Он пошутил в своем стиле

В пятницу, 10 мая, известный комик и участник "Лиги смеха", а сейчас боец Третьей отдельной штурмовой бригады, Виктор Розовый опубликовал сториз в Instagram. Он показал подписчикам первое фото после получения тяжелого ранения головы.

На нем видно последствия от ранения. Комик написал, что все самое страшное позади, однако его ждет много реабилитационной работы, о чем он написал в сториз.

"Вырулил. Ну есть еще очень много реабилитационной работы, но самое худшее и страшное позади", — написал Розовый.

Известный комик также решил пошутить. В сториз он написал, что теперь у него появился повод для гордости.

"Теперь буду вы***ваться, что проливал кровь за эту страну", — пошутил комик.

Юморист впервые выложил фото после ранения

Для справки: Виктор Розовый — известный комик, участник шоу "Лига смеха" и "Игра приколов". После начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ. Несет службу в 3 ОШБр. Розовый 8 марта женился на Ольге Мерзликиной. Она тоже юмористка.

В конце марта Виктор Розовый получил тяжелое обломочное ранение головы. Нейрохирурги сделали ему операцию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Розовый будет лечиться за границей. Но это станет возможным, когда врачи разрешат транспортировку раненого комика.