Путешествовать будет проще: Рада приняла законопроект о роуминговой зоне

Это еще один мощный шаг к евроинтеграции и созданию единого цифрового рынка с ЕС

В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о единой роуминговой зоне. Украинцы, которые будут путешествовать по странам ЕС, смогут пользоваться национальными тарифами мобильной связи и не платить дополнительные средства за услуги роуминга в течение 4 месяцев.

Европейские путешественники будут также пользоваться домашними тарифами. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Законопроект № 10265 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга" принят в первом чтении", — говорится в сообщении.

Это еще один мощный шаг к евроинтеграции и созданию единого цифрового рынка с ЕС.

"Благодарим Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации и всех участников рабочей группы и ожидаем принятия законопроекта народными депутатами Украины в целом", — говорится в сообщении.

Ранее Телеграф писал, что в Минцифри анонсируют браки онлайн для украинцев. Услуга появится в ближайшее время. Она станет уникальной для всего мира.