Базовая военная подготовка вместо срочной службы: в Раде объяснили, как она будет проходить и кого коснется

Окончательное решение должен утвердить парламент

Новый законопроект о мобилизации предусматривает внедрение базовой военной подготовки для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. В частности, ее можно будет пройти во время учебы в высшем учебном заведении.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, пишет РБК-Украина. По его словам, есть много составляющих этой базовой военной подготовки.

"Если человек учится в вузе, то он в течение 4-5 лет обучения сможет самостоятельно выбрать, когда пройти эту базовую военную подготовку. Она будет продолжаться в течение пяти месяцев в мирное время и в течение трех месяцев в военное время", — отметил нардеп.

Вениславский сообщил, что также было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно, даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку. Он подчеркнул, что государство идет к тому, что все население при наличии такого соседа как Россия должно быть готово к защите Родины.

Также нардеп отметил, что военная кафедра при вузах будет засчитываться в базовую военную подготовку. По его словам, для тех граждан, которые не учатся в высших учебных заведениях или не получают последовательное образование – будет базовая военная служба, которая также продлится такой же срок.

"Детали еще будем выписывать, потому что, например, шла дискуссия – "до пяти месяцев" – это пять месяцев обязательно, или это может быть один месяц. Было мое предложение, чтобы прописать базовую военную подготовку сроком от 150 до 160 дней. Концептуально было принято, что граждане в возрасте 18-25 лет обязаны будут либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Если они не прошли – то по достижении 25 лет они могут быть призваны на учебные военные сборы и получить статус военнообязанного", — сообщил Вениславский.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. В рамках подготовки ко второму чтению в документ было подано 4195 правок.