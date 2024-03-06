Кому придется пройти обязательную военную подготовку и как это будет происходить: в Раде ответили

Полный перечень лиц, которые должны пройти военную подготовку

Обновленный мобилизационный законопроект предусматривает отмену срочной военной службы. Вместо нее мужчины от 18 до 25 лет будут обязаны пройти базовую военную подготовку или базовую военную службу.

Член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал, как будет работать базовая военная подготовка для украинских мужчин, которой хотят заменить срочную военную службу. Он назвал категорию людей, которые должны пройти курсы и назвал, что будут делать с теми, кто не прошел эту подготовку до 25 лет.

По его словам, такая норма заложена в законопроекте об усилении мобилизации, который сейчас готовят ко второму чтению. Детали еще не выписаны, как он указал, но назвал общие принципы.

Базовая военная подготовка продлится пять месяцев в мирное время и три месяца в военное время;

пройти ее смогут все;

учащиеся вузов смогут пройти ее по месту обучения, самостоятельно выбрав время. Военная кафедра будет относиться к базовой военной подготовке;

все чиновники, работники органов полиции, прокуроры, возможно, судьи должны будут ее пройти.

"Концептуально было принято, что граждане 18-25 лет обязаны будут пройти базовую военную службу или базовую военную подготовку. Если они не прошли — то после достижения 25 лет они могут быть призваны на учебные военные собрания и получить статус военнообязанного", – говорит Вениславский.

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