Арест счетов "отказников" от службы в ВСУ: в Раде объяснили, почему удар гривной не будет эффективным

Когда человек уже согласился воевать, подписал контракт, прошел подготовку, то на него должны быть рычаги влияния, если он не исполняет обязанность

В Украине продолжается работа над законопроектом об усилении мобилизации, как вариант воздействия на уклонистов рассматривается арест их счетов. Однако такой вариант не будет эффективным.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по правам человека Руслан Горбенко. Он подчеркнул, что при мобилизации принимать меры, чтобы человека заставить служить и воевать, это скорее неэффективно. Государство может дать обеспечение, заработную плату, а человек в какой-то момент просто откажется от выполнения боевой задачи.

Но когда человек уже согласился воевать, подписал контракт, прошел подготовку, то на него должны быть рычаги влияния, если он не исполняет обязанность. И запрет на управление транспортными средствами — один из них. А вот арест счетов, по мнению Горбенко, в этом случае не будет эффективной мерой.

"Я бы не сказал, что это будет эффективно, потому что эти люди прежде, чем, например, не выполнить распоряжение, просто перешлют деньги на счет жены. Было предложение от командиров, чтобы в приложении "ДиЯ" красным было написано: "самовольное оставление части", и тогда представитель правоохранительных органов мог бы задержать такого человека, ведь он уже нарушил закон. Но я 100 процентов понимаю, что господин Федоров (вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. — Ред. ) на это не согласится", — резюмировал Горбенко.

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Как сообщал "Телеграф", 12 марта на заседании Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, его члены проголосовали против заморозки счетов и банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем для тех, кто уклоняется от мобилизации.