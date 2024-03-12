Арешт рахунків "відмовників" від служби у ЗСУ: у Раді пояснили, чому удар гривнею не буде ефективним

Коли людина вже погодилася воювати, підписала контракт, пройшла підготовку, то на неї мають бути важелі впливу, якщо вона не виконує обов’язок, наголосив нардеп

В Україні продовжується робота над законопроєктом про посилення мобілізації, як варіант впливу на ухилянтів розглядається арешт їхніх рахунків. Однак такий варіант не буде ефективним.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з прав людини Руслан Горбенко. Він наголосив, що при мобілізації вживати заходів, щоб людину змусити служити та воювати, це радше неефективно. Держава може забезпечити дати заробітну плату, а людина в якийсь момент просто відмовиться від виконання бойового завдання.

Але коли людина вже погодилася воювати, підписала контракт, пройшла підготовку, то на неї мають бути важелі впливу, якщо вона не виконує обов’язок. І заборона на керування транспортними засобами — один з них. А ось арешт рахунків, на думку Горбенка, у цьому випадку не буде ефективним заходом.

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"Я б не сказав, що це буде ефективно, бо ці люди перш аніж, наприклад, не виконати розпорядження, просто перекажуть гроші на рахунок дружини. Була пропозиція від командирів, щоб в додатку "ДіЯ" червоним було написано: "самовільне залишення частини", і тоді представник правоохоронних органів міг би затримати таку людину, адже вона вже порушила закон. Та я 100 відсотків розумію, що пан Федоров (віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Ред.) на це не погодиться", — резюмував Горбенко.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Навіщо тримати у ЗСУ тих, хто не воює: нардеп про відмовників, підвищення "бойових" та аудит Сирського

Як повідомляв "Телеграф", 12 березня на засіданні Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки, його члени проголосували проти заморожування рахунків та банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон та керування автомобілем для тих, хто ухиляється від мобілізації.