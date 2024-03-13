Агрессивная оборона Украины и нехватка танков у России: западные эксперты анализируют ход войны

Как западные эксперты оценивают ситуацию на фронте в Украине?

Президент Владимир Зеленский в интервью французским медиа рассказал, что по состоянию на март 2024 года ситуация на линии фронта "намного лучше, чем в последние три месяца". Глава государства отметил, что наступление России остановлено, а окупанты понесут большие потери.

"Телеграф" проанализировал, о чем на фоне заявлений украинского лидера пишут западные военные аналитики.

Бой на четырех фронтах

Как говорится в анализе Центра Европейской инициативы по устойчивости, руководству Украины сейчас приходится вести "войну на многих фронтах" — и речь не только о боевых действиях.

Первым "фронтом" эксперты называют собственно наземную войну. Украина пытается восстановить боеспособные силы после понесенных за два года потерь. В то же время, потери России на поле боя превышают 400 тысяч солдат.

"Несмотря на такие потери, Россия продолжает атаки "мясными волнами" в стиле советского генерала Жукова. Эти атаки заставляют украинскую армию перейти к обороне, особенно учитывая ограничения внешней помощи и демографические реалии: примерно 40 миллионов жителей Украины против 143 миллионов жителей России. Сейчас задача состоит в том, чтобы создать устойчивые войска, которые смогут противостоять этим атакам", — говорится в материале.

Вторым "фронтом", по мнению аналитиков, являются моральные проблемы в украинской армии:

"В интервью и других контактах с войсками на фронте многие говорят, что они все больше чувствуют себя истощенными, потому что воюют в войне, ход которой определяется окопами, артиллерийскими обстрелами и точными атаками беспилотников-камикадзе". Отмечается, что напряжения в рядах ВСУ добавило устранение Зеленским генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Третий "фронт" — это украинское общество, а точнее — его отношение к вопросу мобилизации. Даже в самом правительстве разделились мнения по поводу вариантов того, как увеличить количество живой силы для украинской армии.

Четвертым и самым сложным "фронтом" называют международную поддержку и помощь.

"Наступает "усталость доноров", поскольку Россия распространяет пропаганду о том, что западная помощь "утекает" из-за коррупции. Продолжающаяся политическая дисфункция США остановила военную помощь Украине, что привело к потере Авдеевки. Чтобы сохранить международную поддержку и помощь, Зеленский должен в дальнейшем вести стратегическую коммуникацию, подобно той, что демонстрировала украинские победы в начале 2022 года и засвидетельствовала международное сообщество в готовности Украины бороться и противостоять российским силам".

В то же время главе государства следует продолжать усилия, демонстрирующие эффективную борьбу с коррупцией и воплощение реформ.

"Дерзкие атаки как, например, на Черноморский флот России, также помогают заручиться международной поддержкой ... демонстрируя, что Украина может нанести значительные разрушения за счет минимальных инвестиций от западных доноров", — считают эксперты.

Работа с каждым из "фронтов" для президента Зеленского — непростая, но необходимая задача, заключают они.

Почему заговорили о контрнаступлении

На днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, линия фронта будет стабилизирована, и Украина начнет готовиться к контрнаступлению для перехвата инициативы. Ранее о подобной подготовке в интервью западным медиа заявлял президент Зеленский.

Но, по мнению военного стратега Мика Райана, спланировать, подготовить и осуществить широкомасштабное контрнаступление в этом году для Украины будет сложно из-за ряда вызовов.

Во-первых – нехватка личного состава: "Нехватка солдат на передовой ощущается наиболее остро, и это повлияло на то, что россияне смогли медленно продвигаться на востоке и юге в течение последних месяцев", — пишет Райан.

Во-вторых – нехватка огневой мощи:

"Сейчас Украина ощущает нехватку артиллерийских боеприпасов — как для оружия советской эпохи, так и для западного вооружения — а также нехватку боеприпасов для противовоздушной обороны. Это стало причиной недавнего выхода из Авдеевки.

Без нового пакета помощи от Соединенных Штатов мало надежд на решение текущих проблем и еще меньше шансов создать запасы, необходимые для любого широкомасштабного контрнаступления».

В третьих – российские ресурсы. Аналитик отмечает, что у России есть живая сила и боеприпасы, чтобы продолжать свои наступательные операции и потенциально расширить их весной.

Сигнал союзникам на Западе может быть одной из причин, почему военно-политическое руководство Украины вновь заявляет о наступлении.

"Спекулируя о возможном контрнаступлении в 2024 году, Зеленский, возможно, сигнализирует тем, кто поддерживает Украину — и особенно тем, кто колеблется — что Украина не сдается и продолжает планировать освобождение территории, захваченной Россией. Это напоминание друзьям и врагам, что Украина раньше делала невозможно и намерена сделать это снова в будущем”.

Райан считает, что сейчас оборонная стратегия является единственным реалистичным вариантом для Украины, чтобы минимизировать преимущества РФ и восстановить украинские вооруженные силы. Однако комментарии Зеленского и Павлюка могут означать намерение украинцев вести агрессивную оборону и прибегать к локальным контратакам, чтобы использовать российские слабые места и предотвратить атаки противника.

Что станет ограничением для РФ

11 марта американский канал CNN опубликовал информацию о том, что Россия производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для нужд Украины.

"Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около трех миллионов в год, согласно оценкам разведки НАТО относительно российского оборонного производства, — говорится в материале. — Вместе США и Европа имеют мощности производить лишь около 1,2 млн боеприпасов ежегодно для поставки в Киев".

"Их боевая машина работает на полную мощность", — сказал представитель разведки.

При этом российские производственные мощности имеют ограничения и, вероятно, достигнут пика в следующем году. Наибольшей проблемой для России остается производство танков и другой бронетехники. Москва выпускает около 125 танков в месяц, но подавляющее большинство – это старые модели после ремонта. И хотя у России есть на хранении около пяти тысяч танков, "вероятно, большой процент из них не подлежит ремонту и пригоден лишь для того, чтобы разобрать на части", — сказал чиновник НАТО журналистам.

Как прогнозирует американский военный аналитик Майкл Кофман, основным ограничительным фактором для россиян в этом году станет именно наличие техники.

"Проблема прежде всего заключается в скорости замены и наращивания сил. Большинство развернутого российского вооружения выводится из складов, что неуклонно проедает свое советское наследие. Посмотрите на Т-55, которые в некоторых случаях используют как "боевые такси"", — написал он.

Поэтому он советует вести дискуссии скорее о темпах восстановления сил Россией и времени, необходимом оккупантам для создания дополнительных военных формирований в этом году. В этом случае Москва столкнется с рядом вызовов.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, чем французская армия может усилить ВСУ, и какой будет реакция Кремля на возможное введение иностранных войск в Украину.