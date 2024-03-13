Рішення не остаточне: ухилянтів все ще можуть позбавити права водіння авто

Чи потрапить ця норма у фінальний варіант закону все ще невідомо

Законопроект про посилення мобілізації б’є усі рекорди. До нього внесли понад чотири тисячі правок. Особливі дискусії у стінах Верховної Ради виникли через пропозицію позбавляти прав водія громадян, які ухиляються від мобілізації.

Незважаючи на вчорашній провал голосування щодо цих обмежень, ухилянтів все ще можуть позбавити права водіння авто. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

"Ухиляючись від мобілізації, ТЦК вносить вас у відповідну інформаційну базу. Це бачитимуть, наприклад, співробітники поліції, які перевірятимуть ваше посвідчення водія. Далі можливі адміністративні дії", — заявив політик.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 березня, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в новому законопроекті про мобілізацію пройшла правка, яка виключає з тексту розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Як результат, щодо протидій ухилянтам, знялися пропозиції відносно заморожування рахунків, банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон та керування автомобілем.

Раніше "Телеграф" писав, що українцями пояснили, як надати дані до ТЦК після ухвалення закону про мобілізацію.