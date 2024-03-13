Изменения в мобилизации коснутся подготовки военнослужащих: в Минобороны рассказали детали

Непонимание этих деталей заставляет часть людей избегать мобилизации в силах обороны

Изменения в законе о мобилизации, который находятся на рассмотрении в Верховной Раде, дадут возможность понять мобилизационный потенциал в Украине, позволит усовершенствовать процесс военного учета и повлияют на процесс подготовки военнослужащих.

Во время военного положения такая подготовка составит до 3 месяцев. Об этом стало известно из комментария представителей Минобороны в разговоре с Financial Times.

По информации от МОУ, эти изменения включают в себя также базовую общевойсковую подготовку и подготовку по специальности. Также планируется создать соответствующие цифровые механизмы.

"Наша задача сделать так, чтобы каждый военнообязанный имел четкое представление о том, как будет проходить подготовка, отбор в подразделения, служба, какие гарантии дает государство, каким будет срок службы и т.д. Само непонимание этих деталей, которое, к сожалению, существует, есть тем барьером, который вынуждает часть людей избегать мобилизации в Силах обороны", — объясняют в Минобороны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил, почему в Украине изменяют закон о мобилизации. По его словам, старый закон не отвечает реалиям, ведь был разработан до войны.

Он отметил, что мобилизация в Украине продолжается с первых дней полномасштабной войны. Изменений в законе хотят военные и Министерство обороны.

"Они (изменения — ред.) связаны с тем, что не решены некоторые вопросы, такие как вопросы срочников, ротаций, усовершенствованных отпусков, сколько нужно служить, сколько тренировок. Меняются параметры, потому что закон о мобилизации был до войны и большей частью не отвечает реалиям войны", — пояснил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны объяснили, почему многие военнослужащие не на передовой, а в тылу. Причина в том, что армия не сможет существовать без выполнения тыловой работы.