Россия не должна выиграть: Макрон заявил, что у Франции "нет лимитов" помощи Украине

Париж не станет инициатором агрессии, но готов отвечать на действия Москвы

Франция готова к возможной эскалации войны в Украине и ради безопасности всей Европы будет реагировать, если Россия пойдет на это. При этом у Парижа нет каких-либо лимитов на оказание помощи Киеву, но он не пойдет на эскалацию первым.

Как рассказал президент страны Эммануэль Макрон в интервью ТСН, сейчас у него нет каких-либо "агрессивных инициатив", поскольку они будут противоречить духу коллективной солидарности.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина относительно того, что для РФ "не будет красных линий" для стран, которые решат применить свои войска в Украине, Макрон ответил, что Франция готова к эскалации и к возможному ответу на любую агрессию, но всегда предпочитала мирные инициативы.

"Франция никогда не шла на эскалацию, потому что мы являемся силой, которая ставит всегда на мир. Мы верим в переговоры, мы это всегда это делали. Но кто в этой ситуации агрессор? Это Россия", — сказал он.

Макрон подчеркнул, что именно Россия начала войну в Украине и вышла даже за пределы тех целей, которые она изначально себе ставила, а также угрожает Европе. Он подчеркнул, что кремлевский режим "слетел с колес", но Западу необходимо быть коллективно ответственными и готовиться к любому вызову.

"Если будет очередной виток эскалации со стороны России, мы будем готовы отреагировать ради безопасности Украины и европейцев. Но Франция никогда не будет инициатором агрессии", — сказал Макрон, но подчеркнул, что в этой ситуации единственным агрессором является Путин.

Французский лидер добавил, что он не питает иллюзий относительно кремлевского режима и еще раз повторил, что Россия в этой войне победить не должна.

"Наша задача вернуть стабильный мир в Европу. Стабильный мир — это мир, который позволит Украине полностью восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, восстановить международное право и гарантировать безопасность Украине и европейцам", — сказал Макрон.

При этом он отметил, что континенту не нужна еще одна война, но добавил, что у Франции "нет лимитов" в помощи Украине и она будет реагировать на действия России. Однако сейчас у него нет "наступательных инициатив", поскольку это противоречит духу коллективной солидарности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Макрон назвал условия для введения войск Франции в Украину. По его словам, это возможно только в том случае, если РФ прорвут оборону ВСУ на двух направлениях.

При этом в СМИ появилась информация о том, что французские войска были переброшены в Румынию.