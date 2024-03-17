Как следует понимать воинственные заявления Макрона - Илия Куса
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Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса о новой риторике Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон около месяца демонстрирует чрезвычайную активность в ракурсе заявлений и инициатив касательно поддержки Украины в войне против России.
В конце февраля он не исключил, что войска НАТО могут зайти в Украину, а также вместе с Чехией объявил о создании "коалиции глубокого удара", суть которой – обеспечение ВСУ необходимым оружием, в частности ракетами большой дальности.
В марте Макрон неоднократно подчеркивал, что французские войска могут оказаться в Украине в случае эскалации со стороны РФ.
Он также предупреждал, что у Франции нет красных линий в ракурсе поддержки Украины.
Но я оцениваю заявления Макрона как политические. И есть несколько причин, почему они делаются.
Во-первых, это желание Франции получить неформальное лидерство в Европе на фоне кажущейся нерешительности Германии, уходе США во внутреннюю повестку.
Во-вторых, желание Макрона сдвинуть с мертвой точки зависший в нескольких столицах вопрос военной поддержки Украины. И он пытается это сделать, поднимая планку, расширяя так называемые "красные линии".
В-третьих, играют роль личностные факторы, связанные со склонностью Макрона делать громкие заявления, желая продемонстрировать французское лидерство, в том числе, на украинском направлении.
Думаю, что на практике такие заявления вряд ли приведут к развертыванию войск НАТО на территории Украины, к их участию в войне против России. Максимум это может вылиться в создание ограниченных групп инструкторов по обучению ВСУ, либо групп для охраны стратегически важных объектов.
Участия войск стран-членов НАТО непосредственно в боевых действиях в Украине не будет. И об этом сказали все, включая представителей французского правительства.
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