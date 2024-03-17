Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса о новой риторике Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон около месяца демонстрирует чрезвычайную активность в ракурсе заявлений и инициатив касательно поддержки Украины в войне против России.

В конце февраля он не исключил, что войска НАТО могут зайти в Украину, а также вместе с Чехией объявил о создании "коалиции глубокого удара", суть которой – обеспечение ВСУ необходимым оружием, в частности ракетами большой дальности.

В марте Макрон неоднократно подчеркивал, что французские войска могут оказаться в Украине в случае эскалации со стороны РФ.

Он также предупреждал, что у Франции нет красных линий в ракурсе поддержки Украины.

Но я оцениваю заявления Макрона как политические. И есть несколько причин, почему они делаются.

Во-первых, это желание Франции получить неформальное лидерство в Европе на фоне кажущейся нерешительности Германии, уходе США во внутреннюю повестку.

Во-вторых, желание Макрона сдвинуть с мертвой точки зависший в нескольких столицах вопрос военной поддержки Украины. И он пытается это сделать, поднимая планку, расширяя так называемые "красные линии".

В-третьих, играют роль личностные факторы, связанные со склонностью Макрона делать громкие заявления, желая продемонстрировать французское лидерство, в том числе, на украинском направлении.

Думаю, что на практике такие заявления вряд ли приведут к развертыванию войск НАТО на территории Украины, к их участию в войне против России. Максимум это может вылиться в создание ограниченных групп инструкторов по обучению ВСУ, либо групп для охраны стратегически важных объектов.

Участия войск стран-членов НАТО непосредственно в боевых действиях в Украине не будет. И об этом сказали все, включая представителей французского правительства.