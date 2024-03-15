Оборонка США страдает из-за отсутствия помощи Украине: СМИ узнали подробности

Пентагону не за что заключать контракты с производителями оружия и боеприпасов

Пока Конгресс США не может проголосовать за выделение помощи Украине в размере 60 млрд долларов, у Пентагона и вовсе нет бюджета на 2024 год. Из-за нерешительности конгрессменов страдает в первую очередь обороноспособность США.

Об этом сообщает Defense Express. В 2024 году американцы планировали увеличить производство боеприпасов от 60 тысяч до 100 тысяч в месяц в 2026 году, но из-за нехватки финансирования это невозможно.

Отмечается, что от уверенной поддержки США Украины мало что сейчас осталось из-за бездействия Конгресса. И это в условиях крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны и самого масштабного мирового кризиса за десятилетия.

Если Пентагон не получи финансирование, про планы по увеличению изготовления боеприпасов провалятся. И единственное, на что США смогут рассчитывать, так это 72 тысячи боеприпасов в месяц.

"Очевидно — до того же 2025 года. Это 864 тысячи 155-мм выстрелов в год, или в 2,8 раза меньше планов РФ на 2024 год по производству крупнокалиберных снарядов", — констатируют аналитики.

Из-за сокращения производства страдает не только ситуация на фронте в Украине, но и внутренняя ситуация США с ОПК. Если в 2023 году Пентагон уверенно говорил оружейникам "расширяйте производство — выкупим все", то сейчас благоприятной для бизнеса уверенности в дальнейшем развитии пришел конец.

Кроме того, задержки с одобрением военной помощи Украине сокращают контракты американских оборонных компаний на изготовление как нового вооружения по программе USAI, так и заказов на восстановление запасов вооружения, переданных по программе PDA. И речь тут идет практически о всех видах вооружения: ракет для HIMARS и Patriot, Javelin, танков Abrams и так далее.

"В то же время оборонный бизнес, это, в первую очередь, именно бизнес, всегда любящий стабильную прогнозируемость. И производство вооружения фактически по обеим программам поддержки Украины вооружением — это как раз о стабильном долгосрочном спросе, который позволял модернизироваться и расширяться. А затянутая пауза без понимания того, когда она завершится, означает, что какие-либо инвестиции в производство могут себя не окупить. Это очевидный риск, которого любой бизнес избегает. Это "ущерб на старте", который перечеркивает любой оптимизм, а главное — подрывает доверие", — пишут аналитики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Белый дом раскритиковал Конгресс за бездействие в помощи Украине. Джон Кирби напомнил американским политикам, что Путин не остановится, а они только играют ему на руку.