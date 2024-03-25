На фронт? В Раде рассказали, где будут служить "ограниченно годные" после принятия нового законопроекта

Украинцы должны пройти повторный медицинский осмотр в течение девяти месяцев

Вновом законопроект о мобилизации, который больше месяца депутаты Верховной Рады готовят ко второму чтению, отсутствует такое понятие как "ограниченно пригоден" к службе. Все, кто прежде имел такой статус, после принятия документа, будут обязаны еще раз пройти военно-врачебную комиссию. Там медики вынесут новый вердикт – пригоден или нет. В случае, если военнообязанный "годен" — он будет служить.

А о том, где будут служить такие люди, рассказал нардеп Федор Вениславский. Он объяснил, что, если "ограничено пригодные" мужчины пройдут повторную ВВК после принятия законопроекта и она покажет, что этот человек "годен", то он, как и все "годные", будет служить в боевых бригадах.

"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если будут пригодными, и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", — заявил нардеп.

Отметим, что согласно законопроекту об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, "ограниченно годные" украинцы должны пройти повторный медицинский осмотр в течение девяти месяцев.

Ранее "Телеграф" писал, что по словам спикера Верховной Рады, сроки принятия нового законопроекта будут зависеть от даты конечной редакции.