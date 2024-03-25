На фронт? У Раді розповіли, де будуть служити "обмежено придатні" після ухвалення нового законопроєкту

Українці мають пройти повторний медичний огляд упродовж дев’яти місяців

У новому законопроєкті про мобілізацію, який більше місяця депутати Верховної Ради готують до другого читання, відсутнє таке поняття як "обмежено придатний" до служби. Усі, хто раніше мав такий статус, після ухвалення документа, будуть зобов’язані ще раз пройти військово-лікарську комісію. Там медики винесуть новий вердикт – придатний чи ні. У разі, якщо військовозобов’язаний "придатний" — він служитиме.

А про те, де служитимуть такі люди, розповів нардеп Федір Веніславський. Він пояснив, що якщо "обмежено придатні" чоловіки пройдуть повторну ВЛК після ухвалення законопроєкту і вона покаже, що ця людина "придатна", то вона, як і всі "придатні", служитиме в бойових бригадах.

"Коли ми наведемо порядок та чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця у бойових підрозділах та бригадах", — заявив нардеп.

Зазначимо, що згідно із законопроектом про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, "обмежено придатні" українці мають пройти повторний медичний огляд протягом дев’яти місяців.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами спікера Верховної Ради, терміни ухвалення нового законопроекту залежатимуть від дати кінцевої редакції.