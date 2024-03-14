Все на ВЛК: в новом законе о мобилизации "ограниченно пригодных" больше не будет

Нардепы планируют урегулировать нормы относительно I, II и III группы лиц с инвалидностью и ухаживающих за ними

В новом законопроект о мобилизации, который больше месяца депутаты Верховной Рады готовят ко второму чтению, отсутствует такое понятие как "ограниченно пригоден" к службе. Все, кто прежде имел такой статус, после принятия документа, будут обязаны еще раз пройти военно-врачебную комиссию. Там медики вынесут новый вердикт – пригоден или нет.

Новую норму прокомментировала юрист правозащитного центра для военнослужащих ОО "Принцип" Анастасия Володенкова. Информацию передает DW.

"Мы выступаем за то, чтобы люди, которые получили увечья, но все равно хотят служить — а таких очень много в армии — чтобы они имели возможность продолжать службу, а не просто были признаны непригодными. По закону, непригодность — это обязательное условие для увольнения", — отмечает Володенкова.

Нардепы также планируют урегулировать нормы относительно I, II и III группы лиц с инвалидностью и ухаживающих за ними.

Кроме того, юрист положительно оценила то, что военным, которые были освобождены из плена, хотят предоставить 90 дней дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия, если они решат продлить службу.

Напомним, что новый законопроект является уже второй попыткой Министерства обороны представить обществу более четкие правила мобилизации: кто является уклонистом, какие против них будут санкции, каким образом будет происходить демобилизация для военных, находящихся на передовой с февраля 2022 года. Хотя вторая версия документа была значительно доработана, он также подвергся критике в парламенте.

После принятия документа в первом чтении, в законопроект было внесено более 4 тысяч правок. Профильный комитет национальной безопасности, обороны и разведки начал их рассмотрение.

Документ до сих пор находится в процессе подготовки. Депутаты продолжают искать баланс, принимая решение о тех или иных нормах нового законопроекта о мобилизации. В парламенте называют разные даты его рассмотрения.

Ранее "Телеграф" писал, что по словам спикера Верховной Рады, сроки принятия будут зависеть от даты конечной редакции законопроекта.