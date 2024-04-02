Сроки подачи налоговых деклараций подходят к концу: до какого числа нужно успеть и какие штрафы грозят
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В настоящий момент гражданами подается налоговый документ за 1-й квартал 2024 года
В Украине приближаются к концу сроки регистрации налоговых деклараций плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя. Если не подать их вовремя, то гражданину светит штраф.
"Телеграф" рассказывает о том, до какого числа нужно подать накладные. Также мы расскажем о суммах штрафа для нарушителей.
В настоящий момент гражданами подается налоговый документ за 1-й квартал 2024 года. Его нужно зарегистрировать в ГНС не позднее 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала. То есть в случае с 1-м кварталом не позднее 10 апреля.
Для справки: налоговая декларация отражает заработанную предпринимателем сумму за отчетный период (сумма рассчитывается накопительно с начала года), а также сумму уплаченных налогов. Задекларированная сумма является основанием и обязанностью к уплате единого налога для предпринимателей 3 группы
Какие штрафы грозят за несвоевременную регистрацию налоговых накладных
Они устанавливаются в таком размере:
- 2% суммы НДС (было 10%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации до 15 календарных дней;
- 5% суммы НДС (было 20%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации от 16 до 30 календарных дней;
- 10% суммы НДС (было 30%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации от 31 до 60 календарных дней;
- 15% суммы НДС (было 40%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации от 61 до 365 календарных дней;
- 25% суммы НДС (было 50%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации на 366 и более календарных дней.
Напомним, ранее мы объясняли, как, за что и когда платить и отчитываться ФЛП в 2024 году.