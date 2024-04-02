Сроки подачи налоговых деклараций подходят к концу: до какого числа нужно успеть и какие штрафы грозят

В настоящий момент гражданами подается налоговый документ за 1-й квартал 2024 года

В Украине приближаются к концу сроки регистрации налоговых деклараций плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя. Если не подать их вовремя, то гражданину светит штраф.

"Телеграф" рассказывает о том, до какого числа нужно подать накладные. Также мы расскажем о суммах штрафа для нарушителей.

В настоящий момент гражданами подается налоговый документ за 1-й квартал 2024 года. Его нужно зарегистрировать в ГНС не позднее 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного квартала. То есть в случае с 1-м кварталом не позднее 10 апреля.

Для справки: налоговая декларация отражает заработанную предпринимателем сумму за отчетный период (сумма рассчитывается накопительно с начала года), а также сумму уплаченных налогов. Задекларированная сумма является основанием и обязанностью к уплате единого налога для предпринимателей 3 группы

Какие штрафы грозят за несвоевременную регистрацию налоговых накладных

Они устанавливаются в таком размере:

2% суммы НДС (было 10%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации до 15 календарных дней;

5% суммы НДС (было 20%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации от 16 до 30 календарных дней;

10% суммы НДС (было 30%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации от 31 до 60 календарных дней;

15% суммы НДС (было 40%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации от 61 до 365 календарных дней;

25% суммы НДС (было 50%), отмеченной в НН/РК, — в случае нарушения срока регистрации на 366 и более календарных дней.

Напомним, ранее мы объясняли, как, за что и когда платить и отчитываться ФЛП в 2024 году.