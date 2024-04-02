Строки подання податкових декларацій добігають кінця: до якого числа потрібно встигнути і які штрафи загрожують

Наразі громадянами подається податковий документ за 1-й квартал 2024 року.

В Україні наближуються до кінця строки реєстрації податкових декларацій платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця. Якщо не подати їх вчасно, громадянину світить штраф.

"Телеграф" розповідає про те, до якого числа потрібно подати накладні. Також ми розповімо про суми штрафу для порушників.

Наразі громадянами подається податковий документ за 1-й квартал 2024 року. Його потрібно зареєструвати у ДПС не пізніше 40 календарних днів, які слідують за останнім календарним днем звітного кварталу. Тобто у випадку з 1-м кварталом не пізніше 10 квітня.

Для довідки: податкова декларація відображає зароблену підприємцем суму за звітний період (сума розраховується накопичено з початку року) та суму сплачених податків. Задекларована сума є підставою та обов’язком до сплати єдиного податку для підприємців 3 групи

Які штрафи загрожують за невчасну реєстрацію податкових накладних

Вони встановлюються у такому розмірі:

2% суми ПДВ (було 10%), зазначеної в ПН/РК, — у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

5% суми ПДВ (було 20%), зазначеної в ПН/РК, — у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

10% суми ПДВ (було 30%), зазначеної в ПН/РК, — у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

15% суми ПДВ (було 40%), зазначеної в ПН/РК, — у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;

25% суми ПДВ (було 50%), зазначеної в ПН/РК, — у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

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