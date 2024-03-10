Назначение Залужного послом: в Офисе президента рассказали подробности

Сейчас идет момент оформления нужной документации

Процедура назначения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного послом в Британии уже стартовала. В целом, уже все почти готово, осталось только дождаться агремана от Лондона и президентского указа.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире Национального телемарафона. По его словам, сейчас идет оформление соответствующих документов, связанных с назначением.

"Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины. После согласования кандидатуры Залужного на должность должны состояться еще определенные процедуры. И после этого, формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом соответствующей кандидатуры, после получения агремана от британской стороны", – сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Залужный станет эффективным дипломатом в контексте войны против России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Полную версию материала о том, что стоит за решением украинской власти назначить бывшего главкома Залужного послом в Великобритании, читайте в статье "Телеграфа": "Экс-главком Залужный в роли посла в Британии".