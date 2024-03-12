"Когда эйфория пройдет": Пристайко рассказал, какие вызовы ожидают Залужного на новой должности

Залужный и дальше будет защищать Украину, но в дипломатическом измерении

Валерий Залужный, назначенный послом Украины в Великобритании, ждут вызовы на новой должности. Ведь ему нужно будет находить новые аргументы для наших партнеров, которые тоже устают от войны.

Об этом сказал в интервью "Украинской правде" дипломат Вадим Пристайко. Он также отметил, что положительно ставит по поводу того, что в Великобритании будет посол Украины.

На вопрос, почему именно избрали Валерия Залужного дипломат сказал: "Не велика тайна, что кандидатура Залужного рассматривалась уже некоторое время. Думаю, многие украинцы обрадуются, что "железный генерал" продолжит заниматься тем, чем и занимался – защитой Украины. Но в этот раз в Великобритании."

Однако "железного генерала" ждут определенные вызовы в его новой должности, в том числе и волна популярности.

"Первый самый большой вызов, который ожидает Залужного – это справиться с волной популярности, потому что в Британии его ждут, ценят и хорошо знают, кто он. Но когда эйфория пройдет, считаю, что одной из самых больших задач, которые предстанут перед генералом, будет восстановить и вдохнуть новую жизнь в поддержку, оказываемую нам партнерами", — добавил Пристайко.

Дипломат также добавил, что от войны, которая длится годами, все устают, а Великобритания не исключение.

"Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины", — сказал дипломат.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший главком по итогам ВЛК был признан непригодным, а вскоре он написал рапорт на увольнение с военной службы. После отставки Залужного вывели в распоряжение министра обороны, но ни Рустем Умеров, ни сам Владимир Зеленский не смогли предложить ему "значительную военную должность", отвечающую его боевому опыту и уровню подготовки. Именно поэтому, как утверждают источники СМИ, бывший главком ВСУ и решил уволиться с военной службы, чтобы найти себя в чем-то другом.