"Путин – это не то, с чем можно договориться": Волкер о переговорах РФ с Украиной

Когда Украина победит, можно будет говорить о том, как сделать мир постоянным, считает Волкер

Путин не будет вести переговоры с Украиной, у него ведь другая цель. А чтобы достичь мира нужно закончить войну.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер. Отвечая на вопрос о возможности переговоров между Украиной и Россией, он заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается захватить как можно больше территорий.

"Путин сейчас не намерен вести серьезные переговоры. Он пытается захватить больше территорий. Он хочет устранить украинские власти и уничтожить чувства украинской культурной, исторической, национальной идентичности. Это не то, с чем можно договориться", — сказал Волкер.

По его словам, первый шаг к любым переговорам — осознание Россией того, что она не добьется успеха. Только после окончания войны, когда Украина победит, можно будет говорить о том, как сделать мир постоянным.

"Вот о чем должны быть переговоры — о постоянном мире после окончания войны", — отметил он.

Больше о переговорах РФ и Украины, помощи Запада и возможности Третьей мировой читайте в нашем материале — "Третья мировая война вполне возможна, — Курт Волкер о проигрыше России, переговорах с Путиным и планах Трампа".

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ и возвращение территорий. Для этого Силам обороны нашей страны даже не обязательно отвоевывать каждый участок земли с оружием в руках.